Документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о президенте России Владимире Путине на Первом канале вечером 19 июня посмотрела треть российских зрителей, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Mediascope.

В основу фильма легли 20 часов интервью, которые Стоун за два года взял у президента. В США фильм показали на прошлой неделе, права на трансляцию также приобрели телеканалы из Великобритании, Франции, Германии, Италии и многих других стран.

В России по Первому его будут показывать четыре дня.