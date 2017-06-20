Активные жители города Душанбе обратились с открытым письмом к мэру города Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города.

В своем открытом письме, текст которого распространен в соцсети Фейсбук, горожане просят мэра рассмотреть петицию о мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в столице и решению проблемы бездомных животных гуманным путем: «Мы не можем мириться с тем, что на улицах нашего любимого города ежедневно происходят убийства животных методом отстрела, никто не разбирается, больное животное или нет, бездомное или случайно выбежало на улицу".

Авторы обращения подчеркивают, что город Душанбе выбран для реализации Глобальной Инициативы ООН “Безопасные и Дружелюбные города для всех”. Всего восемь городов в мире удостоились такой чести, и мы гордимся, что наша столица – город Душанбе – тоже в этом списке.

"Та жестокость, с которой коммунальные службы ведут отстрел бездомных животных в столице, когда раненых собак и кошек добивают на виду у всех подручными средствами (дубинками, ломами и так далее), на наш взгляд, не способствует снижению уровня насилия, когда дети видят все это бесчеловечное отношение к нашим «братьям меньшим» и получают воспитание «улицы», перенося «образцы» отношения городских властей к бездомным животным на своих сверстников. Мы понимаем, что есть животные, опасные для человека, страдающие болезнями, но и в этом случае отстрел – не выход. Мы также понимаем, что если одно животное совершило нападение на человека, то не должны страдать все животные в городе. В связи со всем вышеизложенным, просим Вас рассмотреть вопрос о пересмотре норм и правил по отстрелу бродячих животных и приостановить эту меру. Мы предлагаем для этого рассмотреть вопрос о создании приюта для бездомных животных, в чем обязуемся принять самое непосредственное участие, в том числе и материальное. Такой приют позволит не только решить проблему с бродячими животными, но и может стать социальным проектом, который докажет, что Душанбе – город Мира, Дружелюбный и Безопасный город для всех!", - обратились к Рустаму Эмомали жители столицы.

Авторы обращения также предлагают всем желающим, кому небезразлична судьба бездомных животных, подписать соответствующую петицию, которая размещена на сайте Сhange.org.

"Мы, группа жителей столицы, представители различных национальностей и профессий, собравшиеся после нескольких публикаций горожан о негуманном уничтожении животных коммунальными службами в ночное время на улицах Душанбе, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть нашу петицию о мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в столице и решению проблемы бездомных животных гуманным путем", - обращаются авторы петиции.

На момент публикации данной новости петицию подписали 48 человек.

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