Минувшей ночью на таджикско-афганской границе предотвращена попытка переброски в Таджикистан партии наркотиков. Были уничтожены два афганских правонарушителя, другим контрабандистам после перестрелки удалось уйти обратно.

На территории, контролируемой пограничным отрядом «Хамадони», в результате перестрелки с пограничниками были убиты двое афганских контрабандистов. Там же было обнаружено 21 килограмм гашиша, две единицы автомата Калашникова с 10 магазинами и 235 патронами, а также две ручные гранаты. Об этом сообщил «АП» начальник пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

В результате столкновения никто из таджикских пограничников не пострадал, в настоящее время по данному инциденту проводится соответствующее расследование, добавил он.

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