Третий по счету общенациональный конкурс «Start Up - Чойхона III», на котором молодые предприниматели Согдийской области представили свои бизнес-идеи, прошел в рамках международной торговой ярмарки «Сугд-2017».

В ходе конкурса более 25 юношей и девушек региона - стартаперы из Худжанд, Исфары, Бободжон Гафурова, Деваштич и Дж. Расулова, представили свои бизнес-идеи и новаторские проекты, которые рассмотрело жюри из числа представителей различных агентств развития и ассоциаций предпринимателей.

Бизнес-идеи молодых людей варьировались от промысловых рыбных ферм до мобильных приложений, от образовательных центров до кулинарных цехов.

Каждому конкурсанту или группе конкурсантов было дано по 3 минуты на представление судьям и возможным инвесторам своей бизнес-идеи – блиц-резюме, которое должно было убедить членов жюри в перспективности данной идеи. В ходе конкурса оценивались предпринимательские навыки конкурсантов, а также определялось на каком этапе находится идея, которую предстоит реализовать в виде проекта.

Жюри отобрали лучшие бизнес-идеи на основе 13 критериев, а зрители выбрали тройку своих «фаворитов-любимчиков» среди конкурсантов. По итогам конкурса, были выявлены тройка абсолютных победителей «Start Up - Чойхона III»: Абдурашидов Абдурахмон - проект «Дурандеш – информационная безопасность», Сафарзода Фариштамох из приграничного села Ходжаи Аъло - проект «Кондитерский и хлебобулочный цех», Дилнозаи Мунир и Абдуллоев Диловар - Проект «Таджлас – национальная одежда по европейскому стилю»

Победители конкурса были поощрены партнерами-организаторами форума. Всем участникам было предложено продолжить свой путь, чтобы стать успешными предпринимателями. Им были вручены сертификаты и ценные призы для развития их бизнес-идей, а самые лучшие участники получили направление в программы бизнес-инкубаторов и на курсы обучения, в зависимости от их потребностей.

« У многих из вас есть оригинальные бизнес-идеи, и здесь есть возможность отшлифовать их. Все мы знаем, что дорога к успешному бизнесу нелегкая. Данный конкурс – это всего лишь один из многих тестов, когда ваши предпринимательские навыки, новаторские идеи подвергаются испытанию. Вам придется пройти через многочисленные попытки, порой неудачи, но в итоге вы добьетесь своих целей и будете успешны в будущем. Надо только постараться и верить в себя», - сказал на церемонии награждения конкурсантов Ян Харфст, страновой директор ПРООН в Таджикистане.

По словам заместителя председателя области Анвара Яъкуби, символично, что этот конкурс молодежных бизнес-идей состоялся в рамках экономического форума «Сугд-2017» и Года молодежи.

«На ярмарке молодежь впервые провела свой форум, где были презентованы их инициативы и проекты. И я уверен, что они будут продолжателями нашего дела», - отметил куратор экономического блока администрации области.

Мероприятие было организовано Добровольцами ООН, Программой развития ООН, в партнерстве с бизнес-инкубатором «Ускорение процветания» (часть Сети развития Ага Хана), Клубом молодых предпринимателей, Национальной ассоциацией деловых женщин Таджикистана и тренинговым центром BFE в рамках проектов ПРООН «Содействие торговле», финансируемого Правительством Финляндии и «Улучшение благосостояния сельского населения в 9 районах Республики Таджикистан», финансируемого Правительством Российской Федерации.

Проект «Start Up - Чойхона» осуществляется при поддержке Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Республики Таджикистан.