Нехватка денег в бюджете всегда вызывает у государства желание уловить неуловимое и обложить его налогом. Впрочем, не только поймать, но и оценить реальный размер «тени» крайне затруднительно, поэтому властям остается только устанавливать минимум и обязать на него ориентироваться.

В редакцию «АП» обратились столичные частные предприниматели, которые жалуются, что их вынуждают повышать зарплату работникам и, соответственно, больше платить налогов.

Налоговики указывают на ухищрения предпринимателей по укрытию от налогов.

Подробности - в материале «АП»…

Обращение в редакцию

Предприниматели, в основном зарегистрированные как общества с ограниченной ответственностью, жалуются, что их заставляют повышать заработную плату своим работникам.

В интервью «АП» они рассказали, что не понимают, зачем им идти на этот шаг в период кризиса, тем более завышая зарплату необоснованно.

- Я плачу своим работникам зарплату по мере их загруженности и выполнения ими своих функциональных обязанностей, - говорит Абдулло, руководитель одной из частных клиник. - Несколько месяцев назад нас посетил инспектор налоговой службы. Он указал, что я обязан выплачивать медработникам в месяц не менее 600 сомони, тогда как я выплачиваю им по 400, т.е. минимальную заработную плату, предусмотренную законодательством. Большая часть медработников работает по совместительству и получает заработную плату по основному месту работы. Налоговики проверяют на предмет повышения зарплат и выплаты с них налогов только частников, бюджетные и госпредпрития они не посещают, - говорит предприниматель.

Тариф «воздушный»

О почти такой же ситуации в своем бизнесе «АП» рассказал и Сафарали, руководитель столичной частной компании, занимающейся продажей товаров и оказанием услуг.

- Мою компанию недавно посетили представители Налогового комитета. Основной их целью была проверка правильного реального начисления заработной платы работникам. Мои сотрудники получают от 500 сомони в месяц. Поверьте, сейчас экономический кризис в разгаре и нет больших объемов продаж. Например, с 500 сомони зарплаты работника фирма как юридическое лицо выплачивает налоги в размере 183 сомони 35 дирамов. Инспектор налоговой службы, исходя из других показателей и расчётов, настоятельно рекомендует нам повысить зарплату работникам - от 1000 сомони.

По словам предпринимателя, такая ситуация складывается и в других фирмах, которые занимаются в числе прочего оказанием услуг и производством товаров.

Среднеотраслевая, а не минимальная!

Что же происходит на самом деле и для чего нужны эти зарплатные «баталии»?

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к специалистам Управления организации налогообложения Налогового комитета РТ.

По их мнению, имеет место преднамеренное укрытие или снижение объекта налогообложения в налоговых декларациях под различными предлогами. На практике очень много случаев, когда налогоплательщики в целях ухода от налогообложения в своих декларациях сознательно занижают количество действительно привлекаемых наемных работников.

- Следует напомнить, что согласно Указу Президента РТ с 1 июля минимальная заработная плата для всех социальных и экономических отраслей республики повышена на 60 процентов и установлена в размере 400 сомони в месяц, - говорит специалист НК. - Но это не означает, что работодатель должен выплачивать своему работнику только этот минимум. По положениям ст. 23 НК РТ налоговые органы уполномочены принимать меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Для правильного определения налоговых обязательств налоговые органы на основе законодательства имеют право исчислять сумму налога исходя из выявленных фактических обстоятельств и совершаемых операций, имеющих значение для целей налогообложения.

Кроме того, сумма налога может быть определена и на основе результатов хронометражных обследований, сопоставимых экономических показателей деятельности других налогоплательщиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности. В данном случае - по средним показателям в той или иной отрасли.

Например, согласно данным Агентства по статистике РТ, среднемесячная зарплата по отраслям в 2016 году выглядела так: в горнодобывающей отрасли - 2113,0 сомони; в сфере строительства - 2149,0 сомони; в сфере энергетики, газо- и водоснабжения - 1304,0 сомони; в финансовой и банковской сфере - 2514,0 сомони; в сфере связи - 2093,0 сомони; в гостиничном и ресторанном бизнесе - 1215,0 сомони; в оптово-розничной торговле - 949,0 сомони; в сфере ремонта автомобилей - 800,0 сомони; в представительствах зарубежных организаций - 5135,0 сомони; в сфере отдыха, культуры и спорта - 903,0 сомони; в сфере медицины, образования и соцобслуживания - 800,0 сомони; в сфере коммунальных услуг - 1032,0 сомони.

Работника должен волновать цвет его зарплаты

Комментируя ситуацию, один из бывших работников налоговой системы на условиях анонимности рассказал «АП», что ранее при вычете налогов вводились коэффициенты по зарплатам для городов и районов. Последние два года используют среднеотраслевой уровень зарплат, но не ниже минимальной зарплаты.

- Это неплохо. При новом вычете зарплата «в конвертах» должна выйти из тени, и налогоплательщику сложнее обманывать государство, ухудшая соцобеспечение работников, в том числе их будущие пенсии и больничные, вычеты по подоходному налогу.

В идеале единственным требованием к работодателю является заработная плата, которая должна быть не ниже установленного минимального размера оплаты труда, ну и своевременная выплата налогов (подоходного, где работодатель выступает как налоговый агент, и налогов фонда оплаты труда).

В завершение беседы специалист отметил, что данные Агентства по статистике РТ указывают на то, что реально выплачиваемые предпринимателями суммы зарплат в действительности выше, чем они об этом говорят.

- За такие зарплаты уже давно никто не работает, особенно в Душанбе и крупных городах страны. Поверьте, зарплата «в конвертах», против чего государство пытается бороться, также не в интересах самого работника, так как из его реальной - «белой» - зарплаты в дальнейшем складывается сумма пенсионного пособия.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus