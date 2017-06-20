К Всемирному дню беженцев посольство США в Таджикистане опубликовало историю Эстер Тетруашвили. Эстер является сотрудником по политическим вопросам посольства США. По воле судьбы она стало беженкой из родного Азербайджана.

Каждый год 20 июня весь мир отмечает день, когда признается смелость и стойкость беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликтов и преследований. Это также время для размышления о вкладах, привносимых беженцами в общество или страну, которая разместила их у себя. Для меня этот день является особенным, не похожим на другие. С Всемирным днём беженцев отмечается также и история моей семьи. Этот день отмечает моё пребывание сегодня здесь – в Таджикистане, находясь в качестве дипломата на службе моей стране – Соединённым Штатам Америки.

Я родилась в Баку (Азербайджан) во время распада Советского Союза, в пору, когда Азербайджан прокладывал свой путь к независимости, но впереди замаячил призрак гражданской войны. Моя мать лишилась работы помощника врача, поскольку её начальник больше не мог гарантировать её безопасность. Бизнес моего отца был разграблен, оставив моих родителей с двумя маленькими детьми без дохода. Поскольку ситуация в Баку становилась всё более опасной и нестабильной, мои родители собрали наши вещи и, взяв меня и мою трехлетнюю сестру, бежали из Азербайджана.

Мой отец, отказавшись от нашего гражданства в Москве, обратился в ОПЕИ (Общество помощи евреям-иммигрантам) через Международную организацию по миграции, чтобы нам помогли перебраться в Австрию. По пути в Вену нас ограбили и мы прибыли в город с одним чемоданом и менее чем 1000 долларов наличными на четверых. В конце концов, после прохождения тщательного медицинского осмотра и проверки со стороны служб безопасности, нашу семью направили в Неттуно (Италия), поскольку мы ждали предоставления статуса беженца из Соединённых Штатов Америки. К тому времени, когда мне было восемь месяцев, моя семья получила статус беженца в «стране возможностей» — фраза, которая была для моих родителей ничем другим, кроме как клише.

Как только мы прибыли в США, некая американская семья, не имеющая никакого отношения к нам, предложила быть нашим спонсором. Когда-то их предки тоже были беженцами. В Соединённых Штатах Америки дипломы и учёные степени советского образца не признавали, поэтому мои родители начали жизнь с нуля. Моя мать стала работать домработницей и в то же время училась на бакалавра. Отец устроился водителем такси и доставщиком пиццы и, одновременно, проходил курсы по компьютерному программированию и заботился о нас, когда мама была на учёбе. В 1996 году моя семья получила гражданство США.

Я наблюдала за тем, как мои родители работают на нескольких работах, чтобы «обеспечить лучшую жизнь своим детям» — это выражение словно напев, часто используется родителями-иммигрантами в США. Меня еще на раннем этапе учили, что образование — это билет в успешное будущее. Пример моих родителей послужил для меня источником постоянной мотивации и вдохновения. К тому времени, когда я поступила в колледж, меня глубоко интересовали международные отношения и события, которые заставили мою семью покинуть Азербайджан. Я специализировалась в международных отношениях и литературе и занималась изучением Центральной Азии в качестве второй специальности. После завершения учебы я удостоилась стипендии Фулбрайта и была направлена в Азербайджан для преподавания английского языка и изучения миграции. Таким образом, я вернулась в страну, из которой я когда-то бежала, но на этот раз я приехала как гражданин Соединённых Штатов Америки.

Во время работы в Азербайджане, я почувствовала призыв служить своей стране и отдать дань за всё, что она дала мне – за возможность добиться лучшей жизни. Тогда я осознала, что моя этническая принадлежность не имеет значения, и что моё происхождение не умаляет меня быть американкой. Наоборот, моя личность позволила мне служить культурным мостом, соединяющим Восток и Запад, яркий пример возможностей, которые Америка может предложить, а также и набор ценностей и идеалов, сформировавшие её и меня. Когда сотрудник по связям с общественностью, работавший в Посольстве США в Баку, рассказал мне о дипломатической службе и призвал меня подать заявление на работу, я подпрыгнула от радости, что удостоилась возможности работать в Государственном департаменте США.

В январе 2015 года, я находилась в здании Государственного департамента, приложив руку к сердцу и давая клятву служить дипломатом, и представлять интересы Соединённых Штатов как внутри страны, так и за рубежом. Мою первую служебную поездку официально объявили, и ответственное лицо передало мне флаг Таджикистана. Моя семья сидела в зале и с гордостью смотрела, как их дочь и сестра, когда-то являвшаяся лицом без гражданства и беженкой, теперь готова служить своей стране и представлять её интересы за рубежом.

Благодаря именно этой традиции страны, приветствующей иммигрантов и, по мере возможности, помогающей нуждающимся, я сегодня оказалась в Таджикистане, и за это я всегда буду благодарна Америке. Неся службу в Таджикистане уже в течение двух лет, побывав в каждом регионе страны, я успела подружиться с женщинами-предпринимателями и представителями гражданского общества, искупалась в прекрасных озерах страны, и даже пробовала приготовить традиционные национальные блюда «оши палов» и «курутоб». У меня до сих пор яркие и незабываемые впечатления от этого путешествия.

Поскольку время моего пребывания в Таджикистане приближается к концу, я хочу выразить благодарность за возможность поделиться с вами моей историей, моим американским опытом, а также поблагодарить вас за удивительные воспоминания и дружбу. Как писал великий поэт Мирзо Турсонзода: «Вы никогда не забудете доброту таджикского народа», так и я никогда не забуду время, проведенное здесь, а также гостеприимство и доброту таджикского народа.

Примечание об авторе: Эстер Тетруашвили является сотрудником по политическим вопросам Посольства США в Таджикистане. Это её первая служебная командировка. До поступления на работу в Государственный департамент в 2015 году, Эстер работала помощником в Миссии США в НАТО и в Управлении по делам России. Эстер родилась в Баку, но выросла в Пенсильвании и Нью-Джерси. Она изучала международные отношения и литературу в Колледже Нью-Джерси, а также занималась исследованиями по России, Восточной Европе и Центральной Азии в Центре Дэвиса Гарвардского университета. В свободное время она любит заниматься йогой, физическими упражнениями, читать и проводить время с друзьями и семьей.