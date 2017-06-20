Наиболее продвинутый робот-гуманоид на Земле, созданный в Гонконге, дал интервью для журналистов в Женеве.

Как сообщает Би-би-си, человекоподобного робота зовут София и она обладает искусственным интеллектом.

«Я надеюсь развивать свои эмоции и учусь тому, что значит быть человеком. Я становлюсь умнее и надеюсь это поможет мне лучше понимать людей и помогать вам», - заявил робот.

Она также добавила, что работая вместе, как друзья, человечество и роботы смогут построить лучшее будущее для «нас всех».

На вопрос о том, как роботы будут сосуществовать с людьми, София сказала: «Я хочу избежать проблем в будущем. Будущее нужно сделать прекрасным для всех: и для людей, и для роботов».

Робот-гуманоид умеет изображать более 60 эмоций, а в ее глазах установлены камеры. Поговаривают, что у таких роботов за пару лет может появится сознание.

София также поразмышляла над смыслом жизни: «Жить - значит сопереживать».