Центр по продаже узбекских легковых автомашин марки «Равон» будет построен в Душанбе в районе колхоза «Россия».

Прибывший сегодня в Душанбе с двухдневным визитом вице-премьер Узбекистана Улугбек Розикулов посетит место стройки будущего объекта в сопровождении высокопоставленных чиновников таджикского правительства, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Делегация правительства Узбекистана, в которую кроме вице-премьера вошли также 17 представителей различных министерств и ведомств, также около 40 бизнесменов, обсудят в Душанбе вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и других сферах. «Планируется, что сегодня будут обсуждены ряд конкретных соглашений, которые, как ожидается, будут подписаны по итогам бизнес-форума с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Таджикистана. Форум пройдет в Душанбе завтра, 21 июня», - сообщил источник.

Ожидается, что вице-премьера соседней страны примут первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид и мэр Душанбе Рустам Эмомали.

Узбекская делегация также посетит Национальный музей Таджикистана и столичный «Кохи Навруз».

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