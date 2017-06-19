АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 20 июня в Душанбе прибудет представительная делегация из Узбекистана во главе с вице-премьером РУ Улугбеком Розикуловым. В составе делегации более 40 узбекских предпринимателей

- В министерстве культуры Таджикистана состоится республиканская научная конференция на тему «Новое сияние миротворческой культуры Лидера нации»

- В Душанбе в Российском центре науки и культуры состоится презентация и выездное тестирование Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск). Место проведения тестирований: г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзаде, 28 (Российский центр науки и культуры).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 ИЮНЯ

2008 - В Душанбе открылось посольство Республики Корея.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –20 ИЮНЯ

1908-1990 – Родился таджикский поэт Нодир Шанбезаде.

1923-2012 – Родился доктор педагогических наук Иброхим Обидов.

1924-2007 – Родился Герой Советского Союза Павел Ханжин.

1926 – Родился народный певец Таджикистана Мирали Шодиев.

1937 – Родился академик Хабиб Сафаров.

1952 – Родился писатель Одина Азими.

1954 – Родился актер театра Худойназар Тилавов.

1957 – Родился Махмадназар Салихов, экс-глава МВД Таджикистана. Скончался в июне 2009 года.

1960 – Родился журналист Хокими Азиз.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без существенных осадков, местами мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.