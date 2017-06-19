Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял делегацию Совета директоров Азиатского банка развития.

На встрече были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы финансового сотрудничества Таджикистана и Азиатского банка развития, сообщает пресс-служба президента РТ.

Эмомали Рахмон, выразив удовлетворение сотрудничеством Таджикистана и АБР в течение последних 20 лет, подчеркнул, что за этот период данным банком в объёме более 1,5 млрд долларов профинансированы различные социально-экономические сферы Таджикистана и Азиатский банк развития превратился в крупнейшего партнера в развитии страны.

Сотрудничество Таджикистана с АБР в сферах энергетики, транспорта и содействия обеспечению продовольственной безопасности стороны назвали из числа приоритетных направлений в процессе дальнейшей интеграции и сочли важным полное задействование неиспользованных возможностей для улучшения двусторонних связей.

«Новыми и выгодными для обеих сторон направлениями сотрудничества были названы - поддержка инфраструктурных транспортных проектов, значимых для развития региональной торговли, в том числе реконструкция первого этапа участка дороги Оби Гарм – Рогун — новый Нурабад большой магистрали от Вахдата до границы с Кыргызстаном, проект реконструкции Нурекской ГЭС. Также было отмечено сотрудничество в реализации других энергетических проектов Таджикистана, расширения регионального сотрудничества, привлечения дополнительных средств для устранения негативных последствий стихийных бедствий в различных регионах Таджикистана и решения вопросов, связанных с финансовой стабильностью и сбалансированностью бюджета, в чём нуждается Республика Таджикистан», - сообщает пресс-служба президента РТ.

Была выражена уверенность в том, что совместными усилиями будет достигнут успех в реализации двусторонних целей и ещё большем укреплении отношений Таджикистана и Азиатского банка развития.

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