На рынках в Душанбе за третью неделю поста ценовая ситуация практически не изменилась. Цены на сельхозпродукцию снижаются, скорее всего, это связано с увеличением их поступления из регионов. Не падает цена лишь на картофель и на мясо. Мясо даже несколько подорожало.

Как менялась стоимость товаров на рынках в Душанбе за последние три недели, смотрите в нашей инфографике.

Напомним, обзор цен на рынках мы делаем еженедельно – по понедельникам в течение всего месяца и, в итоге, увидим, насколько дорожала (или дешевела) наша жизнь во время поста.

Цены в регионах республики сильно разнятся, поэтому мы указываем только столичные цены, принимая во внимание, что сам по себе Душанбе является «импортером» сельскохозяйственного продовольствия.

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