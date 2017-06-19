Минобороны России объявило о прекращении взаимодействия с США по предотвращению инцидентов в воздухе. Поводом стал инцидент 19 июня, когда силы международной коалиции сбили Су-22 сирийских ВВС. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в редакцию «Медузы».

Теперь, как рассказали в Минобороны, все летательные аппараты коалиции западнее Евфрата «будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей».

Москва также потребовала «тщательного расследования» инцидента с Су-22 с американской стороны. Атаку на самолет в Минобороны назвали «циничным нарушением» суверенитета Сирии.

Минобороны заявило, что США не выходили на связь с российскими ВВС перед атакой на Су-22. Вашингтон ранее рассказал, что россиян предупредили об операции.

Как заявили ранее в американском командовании, сирийский Су-22 был сбит, когда он сбрасывал бомбы над дружественными международной коалиции формировании в провинции Ракка. Судьба пилота неизвестна.