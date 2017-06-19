Занимательная история о том, как в Таджикистане появилось велосипедное движение, как оно пришло в упадок и как начало развиваться снова.

Велосипедное движение в Таджикистане в последние годы набирает обороты. В республике проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию этого вида транспорта: веломарафоны, соревнования и многие другие акции. Все эти усилия уже дают результаты – после долгого перерыва таджикские спортсмены - велосипедисты завоевывают международные награды, велосипедистов в городе становится все больше, а путешествия на этом виде транспорта по республике пользуются большим спросом у иностранных туристов.

О том, как развивается велосипедное движение в нашей стране и почему ему стоит уделять большое внимание, читайте в лонгриде, который был подготовлен экологической организацией «Маленькая Земля» в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Интерньюс.

Ознакомиться с лонгридом можно по ссылке - http://project231686.tilda.ws/