Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 15 июня провел видеоселекторное совещание с участием имамов и религиозных деятелей со всей республики.

В ходе беседы, помимо прочего, он высказал свое мнение и о многоженстве, пишет Служба новостей Центральной Азии.

Он отметил, что муллы, совершающие обряд никеох для второй жены, будут отвечать перед законом.

“В последнее время регистрируется очень много случаев, когда берут вторую жену путем проведения обряда нике по законам шариата. Граждан, не регистрирующихся официально и совершающих такие обряды больше всего в Ташкенте. Каким будет будущее незаконно рожденных детей, которых родили женщины, ставшие вторыми женами? Уважаемые имамы, проблемы таких детей будут на вашей совести”, - заявил Мирзиеев.

Президент Узбекистана также отметил, что будет разработан законопроект, предусматривающий наказание для имамов, проводящих обряд нике без наличия свидетельства о регистрации брака.

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