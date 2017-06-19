Совет Европейского союза продлил на год действие санкций против России, введенных после присоединения Крыма к России. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Совета ЕС.



Санкции предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных в Крыму и Севастополе, в ЕС, запрет для европейских компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на туристические услуги. Также запрещен экспорт из ЕС в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики, пишет РБК.



Действие ограничений продлено до 23 июня 2018 года. Евросоюз продолжит политику непризнания вхождения Крыма и Севастополя в состав России, сказано в сообщении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в марте заявила, что «незаконная аннексия» Крыма и Севастополя остается «непосредственным вызовом международной безопасности, имеющим серьезные последствия для международного правопорядка, который гарантирует целостность и суверенитет всех стран». Евросоюз не признает вхождение указанных территорий в Россию и проводившиеся в Крыму и Севастополе выборы. Могерини также заявила об озабоченность в связи с «продолжающейся милитаризацией» полуострова и ущемлением прав крымских татар.



Постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов в вышедшем 8 июня интервью газете «Известия» заявлял, что «ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом» и по вопросу пересмотра санкций в частности.



Страны — члены Евросоюза также принимали другие санкции против России в связи с событиями в Крыму и Донбассе. Персональные санкции (в список входят 150 физических лиц и 37 организаций) были продлены 13 марта до 15 сентября. Другой пакет санкций, в который входят ограничения на доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, увязан с выполнением минских соглашений. В декабре 2016 года Совет ЕС продлил их действие до 31 июля 2017 года.

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