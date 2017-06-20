73 различных документа подписаны между таджикскими и узбекскими предпринимателями по итогам состоявшейся выставки "Сугд-2017" в Худжанде. В целом по итогам этого экономического форума  подписано около 100 контрактов, меморандумов и соглашений. Об этом заявил заместитель председателя Согдийской области Анвар Яъкуби на пресс-конференции по итогам 4-й международной торговой ярмарки «Сугд-2017».

По его словам, с узбекскими предпринимателями подписаны проекты на общую сумму 2,5 млн. долларов ориентировочно: «Это те контракты, которые будут работать уже завтра. Договорились по стоимости, по поставкам».

21:22 17 июн

Выставка «Сугд-2017» трансформировалась из региональной в международную

Отвечая на вопросы журналистов касательно открытия торгового дома Республики Узбекистан, Анвар Яъкуби отметил, что договоренность достигнута. "Они зарегистрировали предприятие, здесь были наши службы по государственной регистрации. И думаю, что это будет работать на благо двух народов", - сказал он.

Куратор экономического блока администрации Согда сообщил представителям СМИ, что в сентябре намечается  проведение в  Ташкенте национальной выставки Таджикистана. «Я надеюсь, что предприниматели Согда тоже в ней примут участие», - сказал он.

Говоря о торгово-экономических связях с Россией,  Яъкуби отметил, с РФ  подписаны соглашения о реализации проектов, которые будут разрабатываться. «У нас есть проект на сумму около 100 млн. долларов, техническое обоснование которого разработано российскими компаниями», - отметил он.

По его словам, процесс реализации проектов и соглашений постоянно отслеживается: «На примере контрактов и меморандумов, подписанных с российской стороной,  мы находимся в постоянном контакте с торговым представительством Российской Федерации, и если где-то есть какие-то проблемы, мы стараемся своевременно решать эти проблемы.

Белорусские журналисты поинтересовались, когда будет открыт в Худжанде торговый центр «Атлас», где будут продавать белорусские холодильники?  «Мы ждем! Они договариваются, это уже решать предпринимателям», - ответил А.Яъкуби.

Касательно расходов на организацию такой грандиозной ярмарки и их окупаемости, А.Яъкуби заявил, что они окупаются. «Вы знаете, у таджиков есть такое понятие, как «хашар» и совместная встреча гостей. Это принято и в семьях. В проведении выставки есть финансирование из областного бюджета, оказали финансовую поддержку партнеры по развитию, вклад торгово-промышленной палаты. Города Худжанда. Это уже традиция и мы совместно делаем все возможное для эффективности и результативности ярмарки», - сообщил заместитель председателя Согдийской области.

Говоря об общих итогах, Анвар Яъкуби отметил, что масштабы ярмарки уже сами свидетельствуют о том, что она достигла своих целей и задач.

«С каждым годом количество участников увеличивается, в этом году было более 270 участников из 8 стран, в работе ярмарки приняли участие 23 международных организаций. По сути,  «Сугд-2017» это региональный форум, в котором представляется региональный потенциал и возможности Согдийской области. Мы, пользуясь этой возможностью, приглашаем представителей и других регионов Таджикистана. Предназначение торговой ярмарки Сугд – это позиционирование города Худжанда, Согдийской области, как северных торговых ворот Таджикистана.  Надеюсь, что  подписанные в ходе выставки документы положат основу для более динамичного сотрудничества между регионами и странами».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus