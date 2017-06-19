В городе Вахдат в День национального единства 27 июня состоятся центральные праздничные мероприятия, посвященные 20-й годовщине подписания Соглашения о мире между правительством и оппозицией, положившего конец братоубийственной войне на таджикской земле. В мероприятиях примет участие президент Эмомали Рахмон.

В этой связи УГАИ МВД Таджикистана сделало заявление, что в целях обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий в городе Вахдат 27 июня с 7 часов утра до 21:00 будет введено ограничение на движение всех видов транспорта.

УГАИ рекомендует водителям, следующим в Раштскую группу районов и Кулябский регион через Вахдат и обратно, использовать объездные дороги.