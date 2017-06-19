Талантливый дворник, приехавший на заработки в Красноярск из Таджикистана, стал знаменитостью, исполняя песни из индийских кинофильмов. Молодой человек по имени Сорбон, как он сам уверяет, хочет заработать денег и организовать собственную музыкальную группу.

Как сообщает Life, у себя на родине парень работал солистом в местном театре, но вынужден был поехать на заработки. Своего увлечения музыкой дворник не бросил, и часто исполняет песни во время работы не только на хинди, но и на других языках.

После того, как видеозапись исполнения индийских песен оказалась в сети, Сорбона стали приглашать на свадьбы. Мужчина обычно соглашается, но говорит, что за такие выступления денег не берет.