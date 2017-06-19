Российские военнослужащие 201-й базы создадут мемориал советским солдатам и офицерам трех поколений в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. На данный момент выбирается место установки и создается эскиз будущего мемориала, сообщает ТАСС.

Мемориал погибшим воинам в годы Гражданской войны в Таджикистане, Великой Отечественной войны и в Афганистане решили создать военнослужащие 201-й военной базы.

По данным ЦВО, российские военные уже провели реставрацию стелы, установленной у могил чекистов, погибших за установление советской власти в 1922-1926 годах в ущелье Каратаг Турсунзадевского района (в 70 км от Душанбе).

"Обновление памятника, облицовку, сооружение ограждения и благоустройство территории произвели за свой счет сотрудники отдела ФСБ военной базы совместно с таджикскими коллегами, местной властью, воинами-интернационалистами и группой "Память-201", - добавили в пресс-службе.