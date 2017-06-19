В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем 18 июня на автодороге Куляб –Душанбе на территории района Восе, погибли семеро молодых парней, сообщил «АП» источник в УМВД Таджикистана по Кулябскому региону.

В результате лобового столкновения двух легковых автомашин шестеро погибли на месте ДТП, один в больнице.

Четверо погибших являются жителями района Хамадони, трое - жители города Куляб. Самому старшему из них было 24 года, младшему - 20 лет.

По данному факту ведется расследование.

Согласно официальной статистике в 2016 году на дорогах Таджикистана в результате ДТП погибли 555 граждан.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus