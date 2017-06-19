Действующий чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» вновь, как и в первом круге, не смог обыграть турсунзадевский «Регар-ТадАЗ», сыграв с ним вничью 18 июня в матче двенадцатого тура. На этот раз со счетом 1:1.

Счет в игре на 23-й минуте открыл нападающий «Регара» Фируз Рахматов, а под занавес первого тайма Фатхулло Фатхуллоев восстановил статус-кво, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

В другом поединке игрового дня «Худжанд» на своем поле сыграл в нулевую ничью со столичным ЦСКА «Памир». Голкипер армейцев Анатолий Старущенко, который был признан лучшим игроком встречи, провел свой одиннадцатый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

После этой ничьи положение команд в турнирной таблице не изменилось – с 24 очками лидирует «Истиклол», ЦСКА «Памир» с 21 очком идет вторым, а «Худжанд» с 18-ю баллами расположился на третьей строчке.