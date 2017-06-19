Полиция на месте наезда фургона на толпу людей в Лондоне. 19.06.2017

В ночь на 19 июня фургон наехал на пешеходов на севере Лондона. Полиция сообщает по крайней мере о нескольких пострадавших. Один подозреваемый уже задержан.

Фургон врезался в толпу рядом с станцией Финсбери Парк и местной мечетью. The Guardian пишет, что полиция перекрыла Севен Систерс Роад — дорогу, по которой ехал фургон.

The Daily Mail уточняет, что пострадавшие, вероятно, были мусульманами, которые возвращались из мечети после ночной молитвы, совершаемой в Рамадан. Газета оценивает число пострадавших в 12 человек.

После наезда на людей из фургона выскочил вооруженный ножом мужчина, сообщает газета Evening Standardсо ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что это был белый мужчина. До ареста он успел ранить по меньшей мере одного человека. По словам очевидца происшествия, в автомобиле находились три человека, двум из которых удалось скрыться, сообщает Sky News. Сразу после случившегося, местные жители схватили водителя и передали его прибывшим на место событий полицейским.

Также свидетели произошедшего сообщили, что полиция оцепила район происшествия. На месте ЧП находятся около 15 полицейских машин и множество карет скорой помощи.

В районе Финсбери-парк, где проходит улица Севен Систерс Роуд, расположена известная салафитская мечеть, которая принимает прихожан северо-восточной части Лондона.

ПОСЛЕДНИЙ ТЕРАКТ В ЛОНДОНЕ произошел 3 июня - террористы на фургоне врезались в прохожих, а затем, вооруженные ножами, вышли из машины и начали нападать на людей. Погибли восемь человек, около 50 получили ранения.

22 марта машина наехала на прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента; погибли пять человек. Нападавший был застрелен полицией.

22 мая сразу после концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, устроенный смертником; погибли 22 человека. После этого уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до максимального, 27 мая его понизили на одну ступень.

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