Учащиеся драмкружка «Талант» детской школы искусств имени Аминзаде сегодня на большой сцене театра оперы и балета представили музыкальную сказку «Мама».

Это второй день постановки. Возраст актеров разный - от 7 до 12 лет.

Как признаются сами маленькие актеры, им очень нравится раз в неделю по выходным приходить в «оперку» на занятия драмкружка, учиться актерскому мастерству, основам хореографии, вокалу. Но главное для деток – ставить спектакли, показ которых проходит в Душанбе два раза в год – на зимних и летних каникулах.

Для маленьких звезд это новые победы, признание, аплодисменты и даже настоящие овации.

Третье, заключительное путешествие в музыкальную сказку «Мама» состоится завтра, в 17 часов.