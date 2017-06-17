Академия Наук Таджикистана в середине июля проведет завершающий этап очередных выборов академиков и член-корреспондентов АН РТ.

Как сообщили «АП» в Академии наук РТ, выдвижение кандидатов в академики и членкоры АН РТ завершились на ученых советах институтов и научных учреждениях АН РТ.

По словам источника, сейчас среди выдвиженцев - восемь кандидатов в академики и 103 кандидата в член-корреспонденты АН РТ. Их возраст составляет от 35 до 80 лет. Всего же будет избрано пять академиков и 35 член-корреспондентов.

Выборы будут проходить в два этапа. Первый – выборы в трех отделениях: отделении физико-математических, химических, геологических и технических наук, отделении биологических и медицинских наук и отделении общественных наук. Этот этап будет основным, и он уже завершился. Второй этап борьбы за академические звания состоится в середине июля.

Имена новоиспеченных академиков и членкоров будут известны во второй половине июля.

По словам ученого АН РТ с более чем сорокалетним стажем, с 2014 - 2015 годов директора подведомственных Академии наук Таджикистана институтов назначаются, и освобождаются от занимаемой должности решением правительства страны.

- Предполагалось, что назначение глав институтов со стороны способствует повышению уровня их ответственности в плане выполнения своих обязанностей, но этого не произошло. Все назначенные руководители тринадцати институтов и научных центров в своем большинстве являются бывшими преподавателями вузов. Понимаете педагогическая деятельность и академическая наука это разные вещи. Но авторы реформ и новаций не хотят понять этого. Пусть руководство АН РТ проведет объективный опрос, пусть на условиях анонимности и можно уже будет судить об эффективности новшества. Ведь выборность должности администрации института, будет ставить на первый план продвижение науки, а не сопутствующих моментов и «полевых издержек», - говорит источник АН РТ.