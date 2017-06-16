Авиакомпания «Сомон Эйр» ведёт переговоры с компанией «Боинг» по приобретению двух новых самолётов Боинг 737 MAX нового поколения.

Презентация данного типа самолёта была проведена 15 июня в Душанбе Региональным директором компании Boeing по бизнес-операциям, продажам и поддержке Дэниелем Л. Миллером.

На презентации участвовали руководители авиакомпании «Сомон Эйр» в составе генерального директора Томаса Халлама, коммерческого директора Абдулкосима Валиева, лётного директора Гари ДеСпейна, технического директора Баходура Рахимова и руководителя службы бортпроводников Бригитты Уэйрэм, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Данный новый тип самолётов является современным, экономичным, может вместить до 200 пассажиров на борту и располагает салоном повышенной комфортности.

В сообщении авиакомпании отмечается, что «Сомон Эйр» выражает заинтересованность в приобретении двух авиалайнеров семейства Боинг 737 MAX. По мнению руководящего состава авиакомпании, данный тип самолётов поможет компании расширить сеть маршрутов.

На сегодняшний день «Сомон Эйр» успешно осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В настоящее время в парке авиакомпании есть самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.