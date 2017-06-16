Ассоциация помощи и поддержки Японии (АПП Япония) начинает реализацию 1-го этапа годового проекта по продвижению инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в городе Душанбе.

16 июня подписано грантовое соглашение между координатором Ассоциации помощи и поддержки Японии Рие Ямане и Советником Посольства Японии в Республике Таджикистан Такаши Камада. Данный проект состоит из трех этапов, и сегодня состоялось подписание первого этапа.

На церемонию подписания соглашения были приглашены заместитель министра образования и науки Таджикистана Латофат Назири, а также представители управления образования города Гиссара и другие организации и школы партнёры.

Советник Посольства Японии в Республике Таджикистан Такаши Камада отметил, что право на образование, работу и достойную жизнь имеет каждый человек, и Правительство Японии активно принимает участие в проектах по внедрению инклюзивного образования как одного из методов сокращения неравенства.

Он отметил, что данные проекты способны привести к положительным переменам в жизни детей с ограниченными возможностями в Таджикистане.

АПП Япония в сотрудничестве с Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Управлением образования г. Гисcара намерена обеспечить поддержку Правительству Республики Таджикистан в вопросе продвижения инклюзивного образования, определённой «Национальной концепцией по инклюзивному образованию для детей с ограниченными возможностями на 2011-2015 гг.» и одобренной Правительством Таджикистана 30-го апреля 2011 года (№228). Заместитель министра образования и науки Таджикистана Латофат Назири выразила свою признательность Ассоциации помощи и поддержки Японии и сообщила, что сейчас рассматривается вопрос о продлении данной концепции до 2020 года:

«Мы рады присутствовать сегодня на подписании соглашения, имеющего столь благородную цель. Хочу отметить, что это не первый раз, когда мы получаем помощь ААП Японии в рамках национальной концепцией по инклюзивному образованию для детей с ограниченными возможностями. В предыдущие годы при помощи ААП дети с ограниченными возможностями столичных школ №28, №54, №72 и гимназии №53 г. Душанбе были адаптированы к социальной жизни. В частности, в этих школах были установлены поручни, пандусы для инвалидных колясок, организованы спортивно-игровые площадки целью социализации учеников школ посредством совместного обучения и занятиями спортом», - отметила заместитель министра образования РТ.

Латофат Назири подчеркнула, что на сегодняшний день в республике насчитывается около 5500 детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в поддержке.

В свою очередь, координатор Ассоциации помощи и поддержки Японии Рие Ямане отметила, что благодаря совместным усилиям и сотрудничества с министерствами РТ в области продвижения инклюзивного образования для детей, были достигнуты хорошие результаты.

Также было отмечено, что в рамках первого этапа нового проекта по продвижению инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Гисcаре, АПП Япония установит поручни, пандусы для инвалидных колясок, и обновит уборные в школах №2 и №5 г. Гисcара с целью обеспечения безбарьерной среды для учеников с ограниченными возможностями. Также упомянутые школы будут обеспеченны инвалидными колясками, реабилитационными средствами, обучающими материалами в адаптивных классах. Для подготовки специалистов в области инклюзивного образования и привлечения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательные школы будут проведены семинары, тренинги, а также деятельность, направленная на повешение уровня осведомлённости по данному вопросу.

Напомним, АПП Япония является неправительственной организацией, которая ведёт свою гуманитарную деятельность в Таджикистане с 2001 г., направленную на улучшения уровня жизни лиц с ограниченными возможностями.