Мы продолжаем публикацию материалов «На приеме у психолога», и наша сегодняшняя тема посвящена конфликтам на работе. Наш эксперт – врач, психолог Алексей Чудинов.

- Несколько наших читателей задали один и тот же вопрос: как быть, когда на рабочем месте человек подвергается насилию (моральному, эмоциональному и даже физическому) со стороны начальства? Как человек должен поступать в этом случае?

- Случаев насилия на рабочем месте в Таджикистане, к счастью, становится все меньше. Однако главная вещь, которую должен понять человек, - причина того, что кто-то становится жертвой, кроется в нем самом. Давайте приведем два простых примера. У кого больше вероятность подвергнуться сексуальному насилию – у скромно одетого человека или у женщины в мини-юбке, ярко накрашенной и ведущей себя вызывающе? Другой пример - армия. «Дед» требует у 10 молодых солдат постирать его носки и почистить сапоги. Кто-то сразу отказывается, возможно его бьют, но он все равно отвергает, и в конце концов от него отстанут. Те же, кто проявляет слабину, «прогибаются», - становятся жертвой, которую преследуют долгое время.

Наверное, все слышали о классической связке - жертва и насильник. В большинстве случаев «жертва» сама позволяет унижать и терроризировать себя. Я помню, много лет назад, когда в России случаи хамства и грубости со стороны начальства или сотрудников каких-либо органов были не редкостью, люди заходили в кабинеты с включенными диктофонами (телефонами), производя записи, и затем отправляли их куда следует. В настоящее время «хамы» в России боятся грубить и унижать людей. Буквально пару недель назад одна из жительниц Таджикистана столкнулась с хамством и грубостью в нескольких организациях и не побоялась написать обстоятельное письмо со всеми фактами на имя министра. В результате проведенных проверок несколько человек были наказаны или уволены, а министр выразил искреннюю благодарность за проявленную гражданскую активность. Если человек хочет избежать насилия и унижения, то первый шаг к этому он должен сделать сам.

- Хорошо, итак «жертва» подвергается насилию и человек понимает, что в первую очередь «неправ» он, то есть дает какую-то слабину. С чего надо начинать?

- Во-первых, ни в коем случае не нужно пугаться и, заходя в кабинет или встречаясь с человеком, проявляющим насилие, смотреть на него со страхом. Для этого можно повторять все время про себя «Я тебя не боюсь» или «Я тебя сильнее» или представлять его в смешном обличии - например, клоуна, который кривляется, или какого-нибудь животного.

Во-вторых, если это возможно, постарайтесь входить в кабинет такого человека вместе с кем-то; специально позовите кого-то вместе с собой, а если тот не разрешает, пусть ваш спутник стоит за дверями. В-третьих, не бойтесь делать запись на телефон. И даже если вы никуда ее не понесете, один этот факт уже подействует на «хама».

В-четвертых, поскольку человек, проявляющий насилие (хамство), сам ведет «нечестную» игру, вы имеете полное право поступить так же. Напишите жалобу в прокуратуру, вышестоящему начальству, поставив там любую фамилию.

- Давайте поговорим подробнее о так называемой «внутренней» защите. Какие еще установки человек может себе дать, чтобы избежать оскорблений и насилия?

- Приходилось ли вам видеть когда-нибудь на улице, как встречаются две собаки? Например, одна меньше другой по размеру, и она лает на другую, большую по размеру, а та, поджав хвост, убегает. Каким-то чудесным образом одна собака чувствует, что другая ее сильнее. То же самое происходит и с людьми. Помогают простые «умственные» упражнения: например, поставьте между собой и оскорбляющим невидимую стену или представьте его маленького роста, но главное - не допускать страха. Когда человек идет по незнакомому, темному коридору и на него кто-то набрасывается, наверняка он будет испытывать сильный испуг. А если человек знает, что за углом кто-то прячется, скорее всего, он либо вообще не будет испытывать страха, либо хотя бы подготовится к нападению.

Если вы знаете, что, придя в тот или иной кабинет, вы подвергнетесь оскорблениям или давлению, проиграйте роль заранее, каким образом вы будете реагировать на каждый выпад той стороны.

Надо учить себя развивать сильные черты характера, не попадать под влияние.

Приведу пример из жизни одной моей пациентки, которая, послушав советы, научилась этому. Итак, сотрудница заходит в кабинет начальника и спрашивает, когда ей надо закончить отчет, который он ей поручил (или какую-то работу). Начальник заявляет, что ему это понадобится только на следующей неделе. Вечером начальник вызывает ее в кабинет и криком требует отчет. Сотрудница говорит о том, что он просил его только на следующей неделе и она, соответственно, не начинала его делать; но он утверждает, что такого не было и требует принести отчет немедленно. Составление документа требует многих часов, и она, придя в свой кабинет, начинает его делать. Каждые пятнадцать минут начальник звонит и орет, требуя документ, и периодически прибегает в ее кабинет. Но сотрудница спокойно продолжает делать свою работу, хотя раньше бы она не находила себе места и сильно бы страдала от давления. Представьте себе, что вы работник чайханы и заезжий турист требует у вас, к примеру, свинину, которой вы не торгуете. Что вы будете испытывать при этом? Снова и снова спокойно вы будете ему отвечать, что у нас ее нет. Так и в жизни - если кто-либо требует у вас чего-то, что вы не можете сделать (дать), просто спокойно продолжайте выполнять свое дело, это не ваша проблема, а его. Итак, надо уметь тренировать силу воли, а если от меня что-то не зависит, я не буду из-за этого расстраиваться.

- Многие просто боятся потерять работу, ее сейчас и так трудно найти.

- Ко мне каждый месяц обращаются в поисках работы по 4-5 новых соискателей, выкладывая при этом на стол разные дипломы, сертификаты и удостоверения. Однако я всегда спрашиваю: а какой вы человек? Соискатели нередко удивляются, мол, какое это имеет значение. Однако не следует забывать, что работать будет именно человек, со своими положительными и отрицательными качествами, а не дипломы.

Многие люди, поступающие на работу, надеются лишь на звонок «сверху», либо материальную благодарность и при этом на собеседовании ведут себя крайне нерешительно, не смотрят в глаза, отвечают неуверенно, не могут ответить на вопросы. Для того чтобы успешно пройти собеседование, обязательно нужна подготовка. Надо изучить, чем занимается компания, и прорепетировать собеседование сначала дома, одному «со стеной», а затем с каким-либо членом семьи, который будет играть роль начальника.

Держите руки на коленях, не теребите в руках ничего, смотрите прямо в глаза. Когда вас спрашивают, по какой причине вы оставили предыдущее место работы, нельзя говорить что «начальник плохой» или «коллектив плохой». Лучше сказать, что вы ищите лучшее место работы, более близкое к вашему дому, или лучшие условия оплаты.

Итак, я желаю всем комфорта в душе, стабильности и обязательно саморазвития, как главного средства защиты от конфликтов и напряжения.

Уважаемые читатели, наверняка в повседневной жизни каждый из вас сталкивается с теми или иными трудностями во взаимоотношениях. Бывает так, что нужен кто-то со стороны, кто может помочь. Опытный психолог может вам помочь, свои вопросы можно присылать на наш электронный адрес: newspaper@asiaplus.tj, info@asiaplus.tj - с пометкой в теме письма «На приеме у психолога». Вопрос также можно задать по телефонам: +992 238-71-08, 238-73-35 – или отправить по адресу: г. Душанбе, пр. С. Шерози, 16, редакция газеты Asia-Plus.