В последние годы происходят большие изменения в нашей столице. Город, в котором преобладала малоэтажная застройка, ныне стремится ввысь. Строятся новые современные здания и сооружения, новые парки и спортивные комплексы, расширяются улицы и проспекты.

Однако каким будет город будущего, мы должны определить уже сегодня.

Не потерять лицо

На встрече с активом города, состоявшейся в феврале нынешнего года, Лидер нации, Президент Таджикистана г-н Эмомали Рахмон отметил, что необходимо пересмотреть генплан развития города с учетом его расширения и с учетом новых современных требований. Было подчеркнуто, что строительство жилых и общественных зданий должно вестись с учетом климатических и национальных особенностей.

Действительно, первый генплан города Душанбе был разработан советскими архитекторами в 1938 году, и позднее по мере расширения он несколько раз обновлялся. Подготовленный специалистами московского ОАО «Гипрогор» новый генплан развития Душанбе до 2040 года был представлен на рассмотрение правительства Таджикистана и утвержден 28 апреля 2017 года. Территория столицы будет расширена более чем в два раза за счет земель района Рудаки, а также Гиссарского и Варзобского районов.

Всё это, конечно, хорошо, однако общественность города не знакома с новым генпланом и поэтому обеспокоена. Чтобы прояснить ситуацию, было бы хорошо, если бы материалы по корректировке генплана были размещены на сайте столичной мэрии. Совместное с гражданским обществом решение градостроительных и социально-экономических задач дало бы власти уверенность в принимаемых решениях.

Вслед за генпланом вскоре будет объявлен конкурс на проекты детальной планировки (ПДП) отдельных частей и районов города. В связи с этим, как архитектор и житель нашей столицы, хотел бы поделиться своими заметками относительно сегодняшнего градостроительства и высказать пожелания в свете будущих преобразований.

Прежде чем создавать ПДП новых районов и проводить реконструкцию отдельных частей столицы, необходимо прежде всего подготовить концепцию, т.е. видение нового города, с учетом соцкультбыта, современных требований, перспектив его дальнейшего роста, климатических и национальных особенностей. Мы также не должны забывать, что в погоне за современной урбанизацией мы можем потерять свое лицо и превратиться в один из многочисленных типовых городов, разбросанных по всему земному шару. Градостроительство должно вестись в первую очередь с учетом жаркого климата и удобств для его жителей и гостей столицы.

Государственный академический театр оперы и балета имени С.Айни Asia-Plus

Не «Джуманджи», а дворовые площадки

Наряду с генпланом города необходимо также пересмотреть все инженерные сети, большинство из которых изношены. Многие горожане, наверное, замечают, что напор воды в квартирах стал меньше, чем раньше, иногда возникают перебои с электричеством и т.д. Происходит это оттого, что инженерные коммуникации были построены, как правило, в прошлом столетии и не были рассчитаны на столь интенсивное строительство.

Зачастую в нашем городе можно увидеть новые современные здания, построенные таким образом, что чуть ли не выходят фасадом на проезжую часть. Это происходит оттого, что новое строительство в городе ведется по старым так называемым красным линиям. Эти красные линии были установлены еще в 40-е годы прошлого столетия и были рассчитаны на 2- и 3-этажную застройку. Следовательно, в разрабатываемых ПДП города вдоль улиц там, где еще имеется возможность, необходимо пересмотреть красные линии с учетом высотного строительства.

Необходимо также отметить, что в столице за последние 10 лет практикуется так называемая точечная застройка. Это когда на маленькой территории, где снесены старые постройки, строятся многоэтажные жилые здания. К сожалению, многие из них практически не имеют ни дворовых территорий, ни мест для стоянки автотранспорта. При выделении земель под строительство высотных жилых зданий необходимо выделять земли и для сопутствующих инфраструктур вокруг них. Наверное, будет более правильным, если наши дети будут играть в первую очередь не в «Джуманджи», а на детских дворовых площадках. Необходимо переходить от точечной застройки к комплексной с учетом объектов социального и культурно-бытового назначения.

Сохраняя историческое наследие

Интенсивный трафик и транспортные проблемы города стали головной болью не только городских властей, но и простых граждан. Улицы, построенные в советские времена, не были рассчитаны на столь большое количество автотранспорта. Если учесть, что их количество в ближайшие годы будет только возрастать, то можно представить, как наши улицы будут в скором времени задыхаться. В связи с этим, мне кажется, настала пора убрать высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП), проходящую посередине улицы Н.Карабаева. Необходимо проложить ЛЭП по подземным каналам и за счет освободившейся территории значительно расширить магистральную улицу.

Остро стоит также проблема парковок в городе. Можно расширять улицы вокруг торговых центров, но как были пробки вокруг них, так они и останутся. Например, ул. имени Носира Мухаммада (бывшая ул.Чехова), прилегающая к Зеленому базару, в 2016 году была расширена, однако это не решило транспортных проблем. Работники Госавтоинспекции вокруг базара регулярно штрафуют и разгоняют автовладельцев, но это не решает проблемы, т.к. ставить автомашины больше негде. Для решения этой проблемы необходимо перенять опыт других стран. Например, на улицах Дубая с населением 2,5 млн человек вы редко увидите на обочинах улиц припаркованные автомобили, т.к. все они паркуются либо на автостоянках, либо в многоэтажных паркингах.

Говоря о проблемах города, нельзя не коснуться вопроса об историческом наследии архитектуры советской эпохи. Снесены, а также намечены к сносу ряд известных общественных зданий, построенных в этот период. Их не так много, они самобытны, имеют архитектурную ценность и принадлежат истории становления Душанбе. Уничтожив их, мы уничтожим свидетельства целой эпохи. В связи с этим хотел бы также высказать свои предложения: необходимо сохранить в первозданном виде площадь им. 800-летия Москвы с находящимся здесь театром оперы и балета им. С.Айни. Прилегающие к площади здания гостиницы «Вахш», Национального банка, Министерства юстиции РТ и 3-этажного жилого дома с гастрономом также необходимо оставить без реконструкций. Если убрать хоть одно здание, то разрушится целостность и гармония всей площади. Расположенные недалеко от площади два жилых 3-этажных здания на улице Рудаки также не должны подлежать сносу. Художественная ценность этих зданий, выполненных в стиле европейской классики, с колоннами и коринфскими ордерами, неповторима. В одном из них располагался известный в советские времена магазин «Ромашка». Хотел бы также поддержать известную всем чайхану «Рохат». Её можно было бы оставить как символ и визитную карточку старого Душанбе.

Город сказочных цветов

Если смотреть на столицу с высоты птичьего полета, то можно заметить, что многие районы хаотически застраиваются высотными домами без единой градостроительной политики. Некоторые новые высотные здания облеплены многочисленным декором. Если его убрать, то останутся голые примитивные коробки. Декор никогда не сможет заменить архитектуру. Поэтому Градостроительный совет при хукумате города должен более тщательно рассматривать проекты как жилых высотных домов, так и общественных зданий.

При разработке ПДП новых районов столицы необходимо также учесть и организацию рекреационных зон. Это зеленые зоны, парки и скверы, где горожане могли бы отдыхать вдали от городской суеты. Конечно же, парки в городе имеются, но необходимо их доработать. Например, детский парк в низовьях Лучоба привлекает огромное количество людей, но, к сожалению, только вечером, и функционирует он практически ночью, т.к. летом там от изнуряющей жары негде укрыться. Этот прекрасный парк можно было бы дополнить тенистыми деревьями, которые днем могли бы укрыть своей листвой отдыхающих. К сожалению, сейчас таких деревьев там нет, а существующие сами нуждаются в защите. Центральный парк имени Рудаки также нуждается в корректировке. Несмотря на то, что парк расположен в центре города, отдыхающих здесь все-таки маловато. Мне кажется, что если дополнить парк изящными беседками, выполненными в национальном стиле, с резьбой по дереву, и обогатить парк элементами малых архитектурных форм, то он стал бы более привлекательным как для жителей столицы, так и для многочисленных гостей.

Говоря о преобразованиях, происходящих в настоящее время в Душанбе, нельзя не отметить и положительные моменты, связанные с инициативами нового мэра столицы Рустама Эмомали. Завезенные новые пассажирские автобусы юрко бороздят столичные проспекты. Небольшие размеры делают автобусы более мобильными среди автомобильного потока, что выгодно отличает их от прежних громоздких автобусов. Также во многих микрорайонах столицы в настоящее время идет интенсивное строительство спортивных и детских игровых площадок. Эти аспекты радуют горожан, и мы, душанбинцы, со своей стороны, должны беречь государственное имущество.

В заключение хотелось бы отметить, что впереди предстоит огромная работа по преобразованию Душанбе в один из красивейших городов Востока. Столица Таджикистана в будущем должна стать городом, не похожим ни на один из городов мира. По моему представлению, это будет прекрасный город, утопающий в зелени, город сказочных цветов и цветных фонтанов.