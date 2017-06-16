АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17-18 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 17 июня в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится камерный концерт. Начало в 17:00.

- 17 июня в Худжанде продолжит работу IV Международная торговая ярмарка «Сугд – 2017».

- 17 июня в Китайском Тайбэе (Тайвань) завершается очередной молодежный чемпионат Азии по спортивной борьбе. В состав команды вошли борец вольного стиля Фируз Якубов (до 96 кг) и три представителя греко-римской борьбы – Фаридун Ахмедов (до 66 кг), Тохирджон Охонов (до 84 кг) и Сухродж Азизов (до 120 кг).

- 17-18 июня состоятся матчи 12-го тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд высшей лиги: суббота - «Хосилот» – «Баркчи», «Панджшер» – «Вахш», в воскресенье - «Регар-ТадАЗ» – «Истиклол», «Худжанд» – ЦСКА «Памир». Начало матчей – в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ИЮНЯ

1960 – Открыта лечебница Гарчашма на Памире.

2001 – Все заложники, захваченные в Тавильдаре и Теппаи Самарканди, освобождены.

2003 – Национальный банк Таджикистана подвел окончательные итоги легализации денежных средств граждан республики.

2009 - В Душанбе покончил с собой экс-глава МВД Таджикистана Махмадназар Салихов;

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 ИЮНЯ

2005 – Начало строительство самого большого моста через реку Пяндж, соединившего Таджикистан и Афганистан

2007 - В Душанбе начала работу таджикско-кыргызская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации границы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ИЮНЯ

1926 – Родился ботаник, член-корреспондент АН Мухаррам Расулова.

1959 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Мехринисо Хаджибаева.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 ИЮНЯ

1896-1966 – Родился литературовед Саид Нафиси.

1911-1968 – Родился актер театра и кино Наимчон Гиёсов.

1935-2001 – Родился ученый Мирзо Олимов.

1935 – Родился журналист Карим Мирзоев.

1946 – Родился доктор медицинских наук, профессор Фируз Шукуров.

1949 – Родился журналист Низомиддин Аъзамбоев.

1962 – Родился композитор Шухрат Ашуров.

1972 – Родилась певица Бунафша Шокирова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

ПОГОДЫ НА 18 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.