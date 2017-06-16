Президент Шавкат Мирзиёев 15 июня дал ифтор в честь священного для мусульман месяца Рамадан в ташкентском ресторане «Навруз». Узбекские СМИ отмечают, что это происходит впервые в истории Узбекистана. На ифтор были также приглашены представители других религиозных конфессий, действующих в Узбекистане.

В Духовном управлении мусульман Узбекистана сообщили, президент РУ провел ифтор — вечерний прием пищи во время поста для религиозных деятелей со всей республики, которые собрались на свой съезд в Ташкенте.

На съезд прибыли более 1200 имамов, работников религиозных организаций и преподавателей учебных заведений из разных регионов страны. Они собрались обсудить пути улучшения религиозно-образовательной атмосферы в стране.

Во время трапезы в столичном ресторане "Навруз" собравшиеся прочитали молитву в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный телеканал "Узбекистон".

На ифтор были также приглашены представители других религиозных конфессий, действующих в Узбекистане, сообщил телеканал.

Ранее подобные мероприятия с участием главы государства в Узбекистане не проводились, отмечает Аnhor.uz.

Издание отмечает, что до недавнего времени было запрещено проводить ифтары и сухуры в общественных местах, включая кафе и рестораны.



Несмотря на отмену запрета, духовенство Узбекистана выступает против коллективных ифтаров, призывая мусульман к домашним ифтарам и сахарликам.

