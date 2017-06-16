Прокуратура города Нурека возбудила уголовное дело в отношении супруга Алифмох Худойназаровой, которая бросилась в реку Вахш недалеко от водохранилища Нурекской ГЭС 13 июня. До сих пор поиски тела молодой женщины продолжаются.

Как сообщили «АП» в прокуратуре Нурека, в отношении мужа молодой женщины - Мухаммадзарифа Зарифова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ - 109 (Доведение до самоубийства) и 170 (Двоеженство или многоженство) УК РТ.

Прокурор не стал излагать подробности, сославшись на тайну следствия.

По словам матери покончившей жизнь самоубийством женщины - Нозанин Бобиевой, ее дочь была второй женой у Зарифова, она постоянно подвергалась насилию со стороны мужа. Женщина рассказала в прокуратуре, что перед женитьбой Мухаммадзариф пообещал купить Алифмох квартиру, если она выйдет за него замуж, но после свадьбы они остались жить в доме матери Алифмох.

Алифмох была на третьем месяце беременности, когда бросилась в реку. Причины, по которым женщина решилась на суицид, пока неизвестны. Одна из версий следствия – постоянное унижение и насильственные действия со стороны мужа.