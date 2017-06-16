Не имеют, считают юристы, но восстановить права тех, кто уже остался без работы, не получится. Большинство писали заявление по собственному желанию.

Недавнее внесение поправок в закон «О государственной службе» относительно запрета на наличие у госслужащих иностранного гражданства продолжает вызывать вопросы. Нам сообщают о случаях увольнения людей из некоторых госорганизаций, о составлении списков сотрудников госкомпаний с двойным гражданством для предстоящего увольнения. В частности, недавно из-за наличия гражданства России своей работы лишились ряд сотрудников Национального банка Таджикистана. При этом пока официальных комментариев на тему, кто именно попадает под данные поправки, пока не прозвучало.

Мы попросили юристов компании «Химоя» прокомментировать ситуацию.

«В связи с новыми поправками в Закон «О государственной службе» государственным служащим запрещается иметь другое гражданство, кроме гражданства Таджикистана.

Так, в статью 16 Закона, где перечисляются основания, исключающие приём на государственную службу, был добавлен пункт - «наличие гражданства другого государства».

Кто же является государственным служащим?

Статья 6 Закона «О государственной службе» гласит:

1. Действие настоящего Закона распространяется на политических государственных служащих и административных государственных служащих, занимающих государственные должности государственной службы в следующих государственных органах:

- Правительство Республики Таджикистан;

- Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан;

- Аппарат Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

- Аппарат Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

- аппараты судов Республики Таджикистан;

- Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан и его Аппарат;

- Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Таджикистан;

- органы при Президенте Республики Таджикистан;

- министерства Республики Таджикистан и их структуры;

- государственные комитеты Республики Таджикистан и их структуры;

- правоохранительные органы и военные структуры (для гражданских государственных служащих);

- аппарат Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан;

- ведомства при Правительстве Республики Таджикистан и их структуры;

- иные центральные органы исполнительной власти Республики Таджикистан и их структуры;

- постоянные представительства Республики Таджикистан в международных, межгосударственных (межправительственных) организациях;

- местные исполнительные органы государственной власти Республики Таджикистан.

2. К административным государственным служащим также приравниваются должностные лица органов самоуправления поселков и сел, перечень должностей которых определяется Реестром государственных должностей Республики Таджикистан.

3. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, занимающих государственные должности государственной власти и следующих работников государственных организаций и учреждений:

- Президента Республики Таджикистан;

- членов Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

- председателя, заместителей председателя, судей Конституционного суда, Верховного Суда, Высшего экономического суда, Военного суда, Суда Горно-Бадахшанской автономной области, судов областей, города Душанбе, городов и районов, Экономического суда Горно-Бадахшанской автономной области, экономических судов областей и города Душанбе;

- работников государственных предприятий, учреждений и других организаций;

- технический и обслуживающий персонал государственных органов;

- сотрудников других государственных структур, не перечисленных в первой части этой статьи настоящего Закона».

Таким образом, по мнению юристов, работники Национального банка и других банков Таджикистана, энергохолдинга «Барки точик» и иных государственных предприятий и учреждений не являются государственными служащими, и действия данного закона на них не распространяется. Также не распространяется это требование на врачей и учителей, работающих в том числе в государственных школах и больницах.

Однако, как отмечают юристы, восстановить права тех, кто уже лишился работы из-за наличия двойного гражданства, невозможно, так как практически все они писали заявления об увольнении по собственному желанию, а не потому что у них двойное гражданство.

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