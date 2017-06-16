В Таджикистане сегодня и последующие три дня будет очень жарко. По данным синоптиков, температура воздуха ожидается выше нормы.

В долинах Хатлонской области воздух прогреется до 45 градусов, в предгорных районах — до 39 градусов. В долинах Согдийской области и в районах РРП, в том числе в Душанбе температура воздуха будет достигать до 42 градусов тепла. В горных районах РРП и западных районах ГБАО воздух прогреется до 35 градусов.

Как себя следует вести в такую погоду и как оказать помощь человеку, получившему солнечный или тепловой удар, смотрите в нашей инфографике.

Агентство по гидрометеорологии предупреждает, что в связи с повышенным температурным фоном на реках республики ожидается подъем уровня воды, возможен размыв берегов.

В горных районах ГБАО, в Лахше (Джиргаталь) и Раште возможны селевые потоки.