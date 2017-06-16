Министерство обороны РФ заявило, что в результате воздушного удара, нанесенного российской авиацией, в Сирии убит лидер террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади.

В сообщении Минобороны говорится, что эта информация требует проверки, сообщает «Медуза».

Российские военные сообщили, что авиаудар был нанесен 28 мая по цели рядом с Раккой — городом, который называют «столицей» ИГ в Сирии.

В средствах массовой информации неоднократно появлялись сообщения о смерти аль-Багдади, но каждый раз эта информация не подтверждалась.

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