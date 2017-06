Uzbek Interior Minister Abdusalom Azizov will arrive in Tajikistan in late June to participate in a meeting of the CIS Council of Interior Ministers. It will be the first visit of Uzbek interior minister to Tajikistan since 2008.

