Экономический кризис не сдает позиции, и вы все чаще ищите новые способы экономии? Кажется, мы нашли, что вы искали. Знакомьтесь, выгодная услуга «CashBack.Tj»!

Компания под брендом CashBack.Tj впервые для Таджикистана предлагает национальную систему Cashback (кэшбэк), которая гарантированно вернет клиентам интернет-магазинов и интернет-сервисов часть средств, потраченных на покупки. Причем, возврат составит до 10% от стоимости товара.

Возвращаем не в баллах, а именно деньгами

В дословном переводе с английского Cashback обозначает «возврат наличных». В терминах онлайн-шоппинга и интернет-торговли - это возмещение покупателю части денег, которые он потратил на покупку. В Америке, Европе и России услуга кэшбэк давно не в новинку – ею пользуется каждый третий житель Старого и Нового Света.

По сути, это одна из разновидностей бонусных программ и программ повышения лояльности покупателей. Только в качестве поощрения покупателя за покупку используются не эфемерные бонусные баллы, поинты и прочее, а вполне реальные деньги, которые покупатель получает назад через некоторое время после совершения покупки. Согласитесь, одно дело - бонусные баллы, которые можно потратить только в том магазине, который их начислил, ну а деньги - это деньги. Ими то мы можем распорядиться где угодно и когда угодно.

Вознаграждение за покупки

Итак, давайте посмотрим, как можно заработать на своих покупках и удовольствиях.

Чтобы покупать с кэшбэком, нужно зарегистрироваться на сайте www.Cashback.tj, перейти на сайт интернет магазинов по ссылке из и сделать покупку. После этого клиент получит возврат — % от потраченной суммы. Скидки и акционные цены магазина при этом учитываются. Кстати, на сегодняшний день CashBack.Tj уже заключил партнерское соглашение с одним из ведущих мировых интернет-магазинов AliExpress.com и не менее известной системой бронирования отелей и гостиниц по всему миру Booking.com.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.CashBack.tj

AliExpress.com - китайский интернет-гигант розничной торговли, владеющий крупнейшей торговой площадкой Китая, ориентированный на внешний рынок. В AliExpress.com собрано великое множество товаров (до 800 млн.) от разных продавцов, доставляющих товары по всему миру.

Booking.com - лидирующая компания в области интернет-бронирования. Ежедневно на сайте Booking.com бронируют отели более 1 200 000 человек. Сайт и мобильные приложения Booking.com привлекают деловых путешественников и туристов по всему миру.

Пользуйтесь услугой www.CashBack.Tj и радуйтесь жизни, экономя свои «кровные» деньги!