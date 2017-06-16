Первый визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Центральную Азию прошел почти незамеченным и дал дополнительный повод местным властям убедиться, что на мировом уровне никто их внутренней политикой не интересуется. Итоги столь малозначимой поездки подвел портал CAA Network.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вступивший в должность в начале этого года, с первым визитом посетил пять центральноазиатских станов. Несмотря на то, что ряд международных правозащитных организаций просили генсека ООН поднять тему повсеместного и широкого нарушения прав человека в регионе, официально ни ООН, ни государственные органы принимающих стран не упомянули о том, что на встречах Гутерриша с президентами республик ЦА поднимались эти вопросы.

Сабантуй в Казахстане

Поездку Гутерриш начал с посещения Казахстана, где с самолета отправился на концерт. Астана стояла первой в списке турне не только из-за значения, которое страна имеет в регионе и не только из-за того, что сейчас Казахстан занимает одно из кресел в Совбезе ООН. Столица Казахстана также принимала заседание глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), причем именно на этом заседании организация официально расширилась за счет Индии и Пакистана.

Генсек ООН поздравил две страны с вступлением в ряды ШОС и был щедр на похвалы в адрес этой организации, отметив, что «[она] является важнейшей площадкой для конструктивного диалога, продвижения мира и стабильности в регионе». В его речи также была поднята тема, «любимая» лидерами региона и используемая ими иногда в борьбе с политическими оппонентами и инакомыслием в своих странах. Да, терроризм. Гутерриш сказал, что хочет создать новый офис по борьбе с терроризмом и рассчитывает на поддержку ШОС в этой борьбе. Члены ШОС, конечно же, будут рады усилить борьбу с терроризмом.

На встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Гутерриш польстил ему, сказав, что Казахстан играет важную роль на международной арене. В ответ Казахстан, как и подобает лидеру региона, продемонстрировал ему превосходную организацию выставки «Астана ЭКСПО-2017».

Окружающая среда…

Программа визита бывшего премьер-министра Португалии в Узбекистане была вовсе не такой радужной, как в Казахстане. Я не знаю, разбавили ли его серую программу хотя бы пловом, но его повезли смотреть два печальных места – могилу президента Ислама Каримова и Аральское море.

В Самарканде Гутерриш возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, а в Нукусе увидел останки кораблей в высохшей части Аральского моря. В Самарканде он встретился и со здравствующим узбекским президентом – Мирзиёевым, а также пообщался с аксакалами, которые рассказали ему о специфичном узбекском гражданском обществе – махалла.

Про махаллу Гутерриш скоро забудет, но вот Аральское море, которое он назвал «самой большой экологической катастрофой нашего времени», запомнит. Он заметил: «Постепенное исчезновение моря произошло не из-за изменения климата, а по причине неправильного управления водными ресурсами».

Похоже, экология беспокоила генерального секретаря ООН намного больше других проблем региона. В Таджикистане он совершил полет над Памиром по пути на Сарезское озеро, и, как из Нью-Йорка передал его пресс-секретарь Фархан Хан, «был поражен увиденными последствиями изменения климата в Таджикистане. Около тридцати процентов ледников в этой стране уже растаяли».

… важнее прав человека?

В перерыве между двумя экологическими поездками Гутерриша ознакомили и с человеческой катастрофой – событиями в Оше. В густонаселенном узбеками городе Кыргызстана, куда он прибыл после визита в Узбекистан, генсек ООН вспоминал жертвы межэтнического насилия, произошедшего ровно семь лет назад.

До Оша, в Бишкеке Гутерриш встретился с президентом Атамбаевым. После встречи он дал пресс-конференцию и назвал Кыргызстан «первопроходцем демократии» в Центральной Азии.

До его поездки в Кыргызстан правозащитная организация Хьюман Райтс Уотч в публичном письме просила Гутерриша обратить внимание на судьбу Азимжана Аскарова, который в связи с событиями в Оше был приговорен к заключению. Если на встрече с Атамбаевым что-то насчет прав человека и было сказано, то за закрытыми дверями.

Но в Душанбе Гутерриш сказал журналистам, что обсудил тему прав человека с президентом Эмомали Рахмоном. Гутерриш сказал, что ООН готова помочь Таджикистану в реализации рекомендаций Совета по правам человека.

Необходимость говорить о правах человека именно в Таджикистане связана с резким ухудшением ситуации в этом направлении в стране в последние несколько лет. Правозащитная организация Хьюман Райтс Уотч просила Гутерриша оказать давление на таджикских властей, чтобы они немедленно освободили задержанных политических активистов, адвокатов, а также прекратили давление на родственников политических беженцев. О судьбе таджикских политических заключенных выразили обеспокоенность также и несколько европейских правозащитных организаций.

Официально, такой просьбы или требования первое лицо ООН не озвучил.

Вместо этого он и завершил (как и начал) свое турне выражением обеспокоенности терроризмом. Генеральный секретарь ООН завершил свой первый визит в Центральную Азию в Туркменистане — приняв участие в диалоге по реализации Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом.