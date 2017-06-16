В течение двух недель в Таджикистане в результате спецоперации силовиков задержаны 28 лиц, находящихся в международном розыске. Из незаконного оборота изъято 32 единицы огнестрельного оружия.

В ходе проведения первого этапа спецоперации «Нелегал-2017», которая прошла в республике с конца мая до середине июня, сотрудниками силовых структур за грубое нарушение правил пребывания на территории страны выдворены 20 иностранных граждан, изъято 32 единицы огнестрельного оружия, задержаны 28 лиц, находящийся в международном розыске, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Операция Нелегал» проводится на территории стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности ежегодно в два этапа, в начале лета и осенью.

В ходе проведения первого этапа операции во всех регионах Таджикистана были проверены все компании, в которых работают иностранные граждане, в том числе 55 строительных компаний, 67 крупных торговых центров.

В ходе проверок было выявлено 120 случаев пребывания иностранных граждан на территории Таджикистана с нарушением законодательства страны.

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