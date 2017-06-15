14 июня таджикские байкеры завершили свой 35-дневный мотопробег по Соединенным Штатам Америки. Из Лос-Анджелеса они вылетели в Стамбул, откуда прибыли на Родину.

Участники мотопробега «Мы таджики-3. Путь на Запад» получили сертификат от самой большой мотокомпании Соединенных Штатов EagleRider, как «Единственные байкеры в мире, кто проехал за месяц 12 000 км по США».

Новость об этом опубликована на странице в Фейсбуке руководителя группы таджикских байкеров Фархода Калонова.

Таджикские байкеры (группа из шести человек) вылетели в США 9 мая 2017 года. Команда провезла флаг Таджикистана на всем пути передвижения по территории США.

Мотопробег по США стал третьей по счету акцией таджикских мотоциклистов в собственном проекте «Мы - таджики».

Руководитель команды Фарход Калонов ранее сообщал «АП», что основной целью проекта является знакомство жителей зарубежных стран с Таджикистаном.

В 2015 году таджикскими мотоциклистами был совершен международный мотопробег «Мы Таджики-1», протяженностью 13 тыс. км по странам СНГ и Турции.

В 2016 году был осуществлен второй мотопробег «Мы таджики-2. Галопом по Европе» по 12 странам Европы. Протяженность пути составила 7 тыс. км.