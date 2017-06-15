Ксения Собчак и Алексей Навальный в эфире передачи оскорбили жителей Узбекистана, сказав, что те не знают Пушкина, в ответ узбекистанцы в соцсетях устроили флешмоб из видеороликов с чтением стихов великого поэта.

В эфире телепередачи на канале "Дождь" Алексей Навальный и Ксения Собчак оскорбили жителей Узбекистана.



"Естественно, в Узбекистане никто не знает, кто такой Пушкин", — сказал Навальный.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, узбекские пользователи социальных сетей отреагировали на это высказывание цитированием стихов поэта. Кроме того, они сообщили, что в Узбекистане есть улица Пушкина, его площадь его имени и станция метро в честь поэта.



Один из пользователей пригласил Ксению Собчак и Алексея Навального погостить в Узбекистане, показать, как живут люди.

"Немножко обогатите свой духовный мир, не показывайте себя такими невеждами и незнающими людьми, говоря, что никто не знает Пушкина. Мы знаем и Пушкина, и Блока, и Есенина, и Маяковского, и Лермонтова, и Грибоедова, и Гоголя. С детства я знаю, я могу перечислять бесконечно, а вот вы не знаете о нас ничего", — сказал один из пользователей в своем видеообращении.