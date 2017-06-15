АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- В Министерстве образования и науки РТ состоится рабочая встреча по вопросам развития культуры образовательного оценивания в Республике Таджикистан. Она проводится при поддержке Отделения Международной Организации Института "Открытое Общество" Фонда Содействия в Таджикистане.

- В Институте энергетики Таджикистана состоится круглый стол «Проблемы и перспективы развития молодежного движения на евразийском пространстве». В Курган-Тюбе Фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» из Челябинска проведет презентацию нового социально-значимого проекта «Студенческое молодежное движение «Евразийский экспресс».

- В Худжанде с 16 по 17 июня пройдёт IV Международная торговая ярмарка «Сугд – 2017».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ИЮНЯ

1925 - В Гурзуфе (Крым) открылся пионерский лагерь «Артек».

2014 - в Хороге по подозрению в шпионаже задержан таджикский молодой ученый Александр Содиков.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ИЮНЯ

1944 – Родился доктор исторических наук Аскарали Раджабов.

1945 – Родилась актриса цирка, Заслуженная артистка Таджикистана Назринисо Алиева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 24-29 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью -1+4, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.