15 июня в рамках празднования 16-летия ШОС в штаб-квартире Организации в Пекине состоялась торжественная церемония поднятия государственных флагов двух новых государств-членов Организации — Республики Индии и Исламской Республики Пакистан.

В мероприятии приняли участие помощник министра иностранных дел Китайской Народной Республики Кун Сюанью, Генеральный секретарь ШОС Р.Алимов, чрезвычайные и полномочные послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, должностные лица Секретариата ШОС и представители средств массовой информации, отмечается на сайте организации.

Открывая церемонию, Генеральный секретарь ШОС отметил, что «именно в этот день 16 лет тому назад на перекрестке двух тысячелетий на политической карте мира появилась Шанхайская организация сотрудничества. Добрососедство и единство целей развития, эти простые и ясные принципы межгосударственных отношений, заложенные в Хартии, стали фундаментальной основой Организации нового типа и превратили ШОС в реальный фактор международной жизни», — сказал Р.Алимов.

Генсек ШОС Рашид Алимов rus.sectsco.org

Генсек ШОС напомнил, что 9 июня в столице Республики Казахстан городе Астане лидерами государств-основателей ШОС было принято историческое решение о принятии Индии и Пакистана в полноценные члены Организации. «Сегодня, в день ШОС, мы собрались у штаб-квартиры Организации на торжественную церемонию поднятия государственных флагов Индии и Пакистана. Отныне вокруг изумрудно-голубого флага ШОС будут развеваться государственные флаги восьми государств-членов Организации, объединенных «шанхайским духом», — заявил Р.Алимов.

В своем выступлении помощник главы МИД Китая отметил, что торжественная церемония поднятия флагов новых государств-членов ШОС призвана показать всем, что страны Организации с энтузиазмом начинают новый этап ее развития. «Восемь государств-членов будут и далее идти вместе рука об руку, плечом к плечу, под эгидой «шанхайского духа», на основе которого находятся принципы взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения многообразия культур и стремления к совместному развитию», — заявил помощник Министра. Он призвал государства «семьи ШОС» продолжать и развивать добрую традицию сплочения и взаимодоверия, сообща укреплять роль Организации в международных и региональных делах.

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«Исторические и культурные связи Индии со странами региона корнями уходят вглубь веков, и мы ценим наши продолжительные отношения с каждым государством-членом ШОС. Сегодня, будучи постоянным участником Организации, мы надеемся развивать эти отношения для достижения взаимовыгодного сотрудничества», — сказал Посол Индии в КНР Виджай Гохале.

Посол Пакистана в Китае Масуд Халил отметил, что «сегодняшняя церемония поднятия флага Пакистана символизирует начало нового пути для страны. Она напомнит нам в будущем, что именно в этот день мы взяли на себя обязательство работать в рамках ШОС вместе для всеобщего развития». Посол передал также свою искреннюю благодарность государствам-членам ШОС, Генеральному секретарю и его эффективной команде за помощь и поддержку, которая оказывалась в течении всего процесса процедуры принятия Пакистана в ШОС в качестве государства-члена.

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Восемью ударами в барабан (по числу государств-членов) скульптурной композиции «шанхайский дух» Генеральный секретарь ШОС, помощник министра иностранных дел Китая и Послы Индии и Пакистана завершили церемонию. Генеральный секретарь выразил надежду, что проникновенное звучание барабана достигнет самых далеких рубежей новых государств-членов Организации — Индии и Пакистана, наполняя атмосферу духом взаимопонимания и дружбы.

Торжественная церемония завершилась совместным фотографированием Генерального секретаря ШОС, помощника главы МИД Китая и послов восьми государств-членов ШОС и в зале Хартии ШОС.

Торжественная церемония поднятия государственных флагов Республики Индии и Исламской Республики Пакистан транслировалась в прямом эфире на официальном аккаунте ШОС в социальной сети «Вэйбо». Количество онлайн просмотров составило 1610000.