В столице России 15 июня 2017 года стал самым холодным днем с 1879 года. Об этом говорится в сообщении на сайте погодного центра «Фобос».

Специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец в своем фейсбуке заявил, что 15 июня в Москве станет самым холодным днем за последние 138 лет, сообщает Газета.ру.

«Сегодняшний день в столице войдет в метеолетопись как самое холодное 15 июня за последние 138 лет! Четверг в мегаполисе будет пасмурным и дождливым, а столбики термометров даже в дневные часы будут колебаться около +10 °C», — написал он.

По его словам, подобные аномальные холода в XIX веке случались 1 раз в 7 лет, в XX веке — 1 раз в 12 лет, а в текущем столетии – впервые.

Потепление ожидается на четыре дня — с 17 до 20 июня. «Дневная температура на эти дни будет соответствовать 20 градусам тепла, однако после 20 июня придет новый циклон из Исландии», — пояснил синоптик.

В связи с этим существует «большая вероятность, что будет приток холода и будут дожди». Также он подчеркнул, что температура снова опустится ниже нормы.

Самая низкая июньская температура в Москве в XX веке была зафиксирована в 1950 году. Днем она составила 12,6 градусов тепла.

Между тем, напомним, что в Таджикистане в предстоящие дни ожидается сильная жара: с 16 по 18 июня в республике сохранится жаркая, сухая погода. Максимальная температура в эти выходные в южных районах республики составит более 40 градусов тепла.

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