Двадцать три года назад, 15 июня 1994 года, при выезде из Таджикабада, одного из оплотов вооруженной таджикской оппозиции, произошло трагическое событие, оборвавшее жизнь одного из достойных сынов своей Родины, человека, который, отказавшись от благ, которые сулила ему служба в российской армии, принял участие в строительстве национальных вооруженных сил Таджикистана. Тогда в результате вооруженного нападения из засады на колонну автомашин Вооруженных сил республики в возрасте 38 лет был убит замминистра обороны, полковник Рамазон Раджабов.

Рамазон Раджабов родился 3 мая 1956 году в Дангаре. В 1978 году окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-технолог» и непродолжительное время работал по своей специальности на Душанбинском текстилькомбинате.

Во время учебы в Ленинграде Рамазон познакомился со своей будущей супругой Джамилей, которая была родом из Худжанда. Вскоре после окончания института молодые поженились, хотя родители невесты были против этого брака.

По воспоминаниям родных, Рамазона Раджабова всегда тянула служба в рядах армии. После окончания института, будучи лейтенантом запаса, в начале 80-х он добровольно пошел служить в ряды Вооруженных сил СССР. Раджабов проходил службу не только в различных регионах СССР (Грозный, Ленинград), но и за границей, в частности в Германской Демократической Республике.

В 1991 году он окончил Военную академию тыла и транспорта в Ленинграде (Санкт-Петербург). После окончания академии существовала высокая вероятность попасть по распределению в бригаду в Туркменистан, но из-за патриотических чувств Рамазон настойчиво просил руководство академии, чтобы его направили в Таджикистан, соглашаясь даже на более низкую должность. Кадровый советский офицер, в звании подполковника он прибыл на службу в 191-й мотострелковый полк 201-й дивизии, дислоцированный в г. Курган-Тюбе, за год до начала гражданской войны.

В 1992 году в Курган-Тюбе и области проходили одни из самых жестоких боев. Многие, кто там оставался, помнят, как постоянно подвергался обстрелам этот полк и объекты его инфраструктуры. За храбрость и отвагу, проявленные в тот период, президентом Российской Федерации Раджабов был награжден орденом «За личное мужество» (данного ордена в СССР были удостоены около 700 человек). Затем с конца 1992 и по начало 1993 г. он служил в городе Душанбе, в штабе 201-й МСД.

Выбор

Как только начали формировать регулярные Вооруженные силы независимой республики, Рамазону Раджабову предложили возглавить структуры материально-технического обеспечения и вооружения Минобороны Таджикистана, которые в тот момент существовали только на бумаге.

Перед молодым офицером стоял выбор: остаться в 201-й МСД ВС РФ, где он находился на высоких ступенях карьеры и мог дальше продвигаться по служебной лестнице, к тому же иметь впоследствии обеспеченную старость, социальную поддержку мощного государства, или же участвовать в создании таджикской армии, что означало осознанное согласие на неопределенность личных перспектив ради благополучия Родины.

Будущее республики было тогда туманным, никто не знал в те дни, когда закончится война и не будет ли второго Афганистана. Многие люди, гонимые войной, просто уезжали из Таджикистана в никуда. Он же, являясь действующим офицером российской армии, имел гарантию того, что в результате ротации (каждые 3-5 лет офицерам меняли место службы) он вернется на службу в Россию. И, несмотря на все это и на то, что многие отговаривали его, он решил, используя свои знания и опыт, принять непосредственное участие в создании вооруженных сил и формировании национальной армии Таджикистана.

В эти нелегкие дни супруга Рамазона Раджабова, Джамиля, всегда была рядом с мужем, разделив с ним всю тягость военной жизни. Так как Раджабов часто бывал на выездах, забота о воспитании детей легла плечи Джамили, и она с этой нелегкой задачей справлялась с честью.

Рамазон Раджабов возглавил Управление тыла и вооружения, фактически это означало назначение на две должности в Министерстве обороны и получение, соответственно, двойной нагрузки. Существовала большая нехватка профессиональных военных, так как из немногочисленных офицеров ВС РФ, чьей родиной был Таджикистан, лишь немногие решились бросить карьеру ради только зарождавшейся армии. Многие, кто служил в те годы, хорошо помнят Раджабова: обаятельный и веселый в общении, но очень строгий на службе. Он отличался принципиальностью и требовательностью при исполнении своих обязанностей, к примеру мог на проверке частей рукой обхватить ступню солдата, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся его ноги, и потом задать взбучку нерадивым командирам за плохую организацию банно-прачечного обслуживания. Или, например, после пожара на складе, в котором после тушения пена доходила до колена, не брезгуя, мог зайти туда, чтобы осмотреть все лично.

Трудоголизм и целеустремленность Раджабова не давали ему отдыхать даже в нерабочее время, порой он неделями мог проводить на работе, так как создание нового всегда требует большой отдачи. Он был требовательным и к себе, и к другим. Зная отношение Рамазона Раджабова к порядку, ни у кого из его подчиненных даже мысли не возникало небрежно бросить окурок мимо урны. В частях всегда знали, что если есть какая-то проблема, то полковник Раджабов обязательно ее решит. Его нацеленность на результат и харизматичность позволяли ему преодолевать бюрократические барьеры, и, когда, казалось бы, не было возможности найти горючее для техники или продовольствие для солдат на передовой, он делал невозможное, и, несмотря на острый дефицит ГСМ и продуктов питания во всех министерствах и ведомствах, поставки осуществлялись. Если чего-то не было в Таджикистане, Раджабов летал договариваться в Москву, Минск и другие города, но находил способ обеспечить армию необходимым.

Верный долгу

О многом говорит тот факт, что, как только его не стало, в армии начались перебои в обеспечении, несмотря на то что система была уже отлажена. В те роковые дни, когда первый министр обороны Таджикистана Александр Шишлянников на совещании поручил одному из руководителей оборонного ведомства поехать в командировку в Гарм, а тот стал проявлять сомнения (из-за опасности таких поездок), полковник Раджабов взял на себя решение проблем и вызвался поехать туда сам. Когда поставленные задачи в Гарме были выполнены и он возвращался, в районе Таджикабада его автомобиль УАЗ и еще две машины обстреляли из засады. Погибли практически все, спасся только один сотрудник, который успел выбежать и раненым спрятаться неподалеку. Позже и он скончался в больнице от полученных ранений.

Изрешеченные машины были затем еще и сожжены. В тот день не стало человека, который всегда так стремился вернуться на родину и, когда для нее настали трудные времена, не отстранился, а отдал во имя нее не только весь свой опыт и знания, но и самое ценное – жизнь.

Родные и близкие полковника Рамазона Раджабова с болью в сердцах говорят, что он и его младший брат Рахим погибли за восстановление справедливости, порядка, мира и стабильности в родном Таджикистане.

Рахим Раджабов был убит в боях за город Курган-Тюбе летом 1992 года, он сражался в рядах Народного фронта Таджикистана против вооруженной оппозиции.

Сегодня в Минобороны Таджикистана помнят, что организатором первого в истории парада Вооруженных сил независимой республики, который прошел в столице страны в день образования национальной армии - 23 февраля 1993 года, был именно полковник Рамазон Раджабов.

Многие помнят, что, когда на пост первого министра обороны Таджикистана в далеком 1993 году был назначен полковник Александр Шишлянников, до этого служивший в Минобороны Узбекистана, многие предсказывали, что А.Шишлянников временная фигура, вскоре министром станет Р. Раджабов.