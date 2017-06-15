Исчез финансовый магнат У Сяохуэй, который пытался установить деловые связи с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Компания в Пекине объявила, что председатель не может исполнять обязанности «по личным причинам». СМИ сообщили: задержан. Но за что? Стал он жертвой собственных махинаций или зачистки перед съездом партии? Поскольку конгломерат господина У закупал дорогие отели за рубежом, в частности Waldorf Astoria в Нью-Йорке, полагают, что бизнесмена привлекли за рискованные сделки с иностранцами, пишет Независимая газета.

Карьера У была головокружительной. Начав со страховок автомобилистов, он создал финансовую структуру «Аньбан» с активами, которые оцениваются в 300 млрд долл. Личные связи, казалось, должны были уберечь дельца от любых неприятностей. Ведь он женат на внучке покойного лидера Поднебесной, архитектора экономических реформ Дэн Сяопина.

В Америке у председателя «Аньбана» тоже очень серьезные контакты. Он купил гостиницы у Стивена Шварцмана, который возглавляет совет по бизнесу при президенте США Дональде Трампе. А в ноябре прошлого года У встретился с Джаредом Кушнером, зятем и советником Трампа. Тогда китайский предприниматель пытался купить долю в здании на Манхэттене, которая частично принадлежала компании Кушнера. От сделки пришлось отказаться, так как пресса шумела о возможном нарушении этики со стороны советника президента.

New York Times утверждает, что задержание У имеет серьезные последствия для США и Китая. Для Китая – вполне очевидные: курсы акций банков, связанных с группой «Аньбан», вчера пошли вниз.

О том, что У увезли в китайском черном воронке, первым сообщил местный журнал Caijing. Он пишет, что арест стал составной частью расследования конгломерата «Аньбан». Дело в том, что он стал главным поставщиком на рынок спекулятивных продуктов по управлению денежными средствами. Это привлекло массу китайских инвесторов.

Но регулятор страхового рынка нашел нарушения правил в действиях компании и запретил ей на три месяца продавать новые страховые продукты. Регулятор также сообщил, что конгломерат неподобающим образом продавал эти самые страховые продукты.

Пока неясно, чем закончится дело У. Некоторые директора компаний, попавшие в сеть борьбы с коррупцией в финансовом секторе, пропадали на несколько дней, потом возвращались и возобновляли работу в своих структурах.

У Сяо Цзяньхуа, одного из самых известных банкиров, более тяжелая судьба. По сообщениям СМИ, он был взят под стражу китайскими полицейскими в роскошном отеле в Гонконге в январе и увезен через границу в КНР. С тех пор его на публике не было видно. Сюй Мин, миллиардер, оказавшийся в центре политического скандала в 2012 году, умер в тюрьме в 2015 году в возрасте 44 лет.

Компания «Аньбан» собирала деньги у китайских инвесторов и вкладывала их за границей. В прошлом году на приобретения зарубежной недвижимости было израсходовано 6 млрд долл.

Задержание У произошло в весьма деликатный для Пекина момент. Осенью состоится 19-й съезд Коммунистической партии. На нем будут избраны руководители нового поколения. Партия придает первостепенное значение сохранению политической и финансовой стабильности в предсъездовский период.

В беседе с «НГ» заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил, что скандал с председателем «Аньбана» связан с публикациями журнала Caijing. Это издание и раньше писало о рискованных операциях компании. Полагают, что материалы разоблачительного характера этому журналу передаются с санкции Ван Цишаня, руководителя Центральной комиссии по проверке дисциплины – главного органа по борьбе с коррупцией. «Весьма вероятно, что партия решила навести прядок в финансовой сфере», – полагает эксперт.

Проблема китайских приобретений за рубежом касается и футбола. Китайский толстосум Ли Юнхун в апреле стал владельцем итальянского клуба «Милан». Известно, что он планирует вложить в развитие «Милана» более 1 млрд евро. Со стороны китайских властей, как пишет Guardian, возражений не было. Но ситуацию осложняют крупные долги клуба, владельцем которого в течение 31 года был Сильвио Берлускони.