Несмотря на неоднократно озвученные посылы столичных властей, принятые указы, распоряжения, постановления и директивы, за годы независимости не была решена транспортная проблема города. На этот раз столичные власти решили на десяти линиях поменять «хозяев» и закрыть некоторые автобазы «до устранения недостатков». Подробности в материале «АП».

С наступлением жары столичные жители стали чаще выражать недовольство работой общественного транспорта. Мэрия приостановила работу восьми транспортных компаний, а десять маршрутных линий закреплены за другими действующими компаниями.

Так, ООО «Лесинвест» маршрут №13, ООО «Рохи тилои» - №6, ООО «Лочувард» - №38, ООО «Нури Истиклол» - №11, OOО «Шохрохи Абрешим-1» - №16, ООО «Автотранс» - №5, №5а, 35, ООО «Махин» -№16, ООО «Шохрохи Бадахшон» - №1.

Ежедневно на душанбинских улицах курсируют более 3000 пассажирских транспортных средств. Из них, 160 автобусов, 73 троллейбуса, 28 микроавтобусов, принадлежащих коммунальному сектору города, а также 1990 микроавтобусов частных компаниям.

О серьезных проблемах на общественном транспорте столицы и необходимости скорейшего и, главное, безболезненного для всех их решения, говорят не первый год практически все душанбинцы.

Но изменится ли сумма от перестановки мест слагаемых?