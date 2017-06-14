В Таджикистане прошел митинг, посвящённый памяти погибшим красноармейцам бойцам Красной Армии в борьбе за установление советской власти.

В посёлке Каратаг на отреставрированном недавно Мемориале погибшим красноармейцам, бойцам Красной Армии отряда особого назначения 11-й кавалерийской дивизии и командиру Василию Забронову состоялся памятный митинг. Перед собравшимися выступил посол РФ Игорь Лякин-Фролов, который рассказал о значительном вкладе таджикского народа в укреплении советской власти в 20-30 годы ХХ века, затем о подвигах посланцев Таджикистана в годы Великой отечественной войны.

Он также отметил значение патриотического воспитания молодежи на примере бережного отношения и почитания истории, поблагодарил участников, внесших вклад в восстановление памятной стелы и благоустройства мемориала.

На мероприятии приняли участие представители Россотрудничества в Таджикистане, военнослужащие 201 российской военной базы, ветераны войны и труда, воины-интернационалисты города Турсунзаде, работники ТАЛКО, жители и учащиеся школы №12 поселка Каратаг.

Директор музея Мирзо Турсунзаде в Каратаге Рухулло Джурабоев на основе архивных документов рассказал об исторических событиях двадцатых годов, о подвиге красноармейцев отряда особого назначения 11-й кавалерийской дивизии и его командире Василие Забронове.

На мероприятии председатель Общества ветеранов воинов-интернационалистов города Турсунзаде Джурабой Холов вручил офицерам и служащим 201 российской военной базы в Таджикистане памятные медали «За помощь и содействие в ветеранском движении».

Также почетных грамот посольства Российской Федерации в РТ были удостоены активисты поселка Каратаг, работники ТАЛКО, также принявшие участие в восстановительных работах на мемориале.

Учащиеся школы №12 поселка Каратаг в торжественной обстановке были приняты в ряды дружины имени И. Сомони. Галстуки им повязали российские гости.

По завершению митинга, гости и участники мероприятия посетили школу №12 поселка Каратаг. Учащиеся школы подготовили для гостей тематическую программу и ознакомили с экспонатами школьного музея, в котором хранятся награды, личные документы, фронтовые письма учителей-фронтовиков школы, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Для справки: Бойцы отряда Забронова погибли в боях за установление Советской власти в Каратаге в 1923 году. В 1964 году на месте захоронения красноармейцев был установлен памятный обелиск. В 2015 году на мемориале были проведены восстановительные работы, участие в которых приняли местные активисты. После реставрации здесь стало традицией проводить торжественные мероприятия, например, принятие школьников в ряды дружины Сомони, воинской присяги военнослужащими, разные памятные митинги и встречи.