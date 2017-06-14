На Каширском шоссе в Москве автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, сбил мужчину на остановке общественного транспорта. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве, сообщает «Медуза».

«Тринадцатого июня в 23:45 у дома № 76 по Каширскому шоссе водитель, управляя автомобилем Subaru, не справился с управлением и совершил наезд на стоявшего на остановке общественного транспорта мужчину», — говорится в сообщении управления МВД по городу.

За рулем находился сотрудник ППСП ОМВД России по району Ясенево Москвы. Полицейский, подчеркнули представители МВД, в момент ДТП не находился на службе и был в гражданской одежде.

Сотрудник полиции госпитализирован с травмами. По факту произошедшего проводится проверка.