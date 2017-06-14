В Нуреке в реку Вахш с моста сбросилась молодая женщина. 28-летняя Арафа была беременна, поиски ее тела продолжаются.

Недалеко от Нурекской ГЭС в реку Вахш 13 июня с моста бросилась беременная женщина. 28-летняя Арафа Худойназарова была жительницей кишлака Лангар города Нурека, сообщили «АП» в КЧС Таджикистана.

По оперативным данным, трагедия произошла днем, на глазах очевидцев.

«Поиски тела женщины продолжаются. Там слишком сильное течение, большой уровень воды, это затрудняет наши поисковые работы», - сообщили в Комитете по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РТ.

В феврале прошлого года в Нуреке произошло такая же трагедия. Тогда жительница кишлака Дусти города Нурек, 25-летняя Зухро Махмадёрова 5 февраля приблизительно в полдень бросилась с моста в реку Вахш вместе со своими четырьмя дочерями. Тела погибших – матери и ее четырех дочерей - двухлетних двойняшек Кибериё и Хадичи, пятилетней Маърифат и четырехлетней Рафоат были обнаружены в реке спасателями через день.

В этом году, также в феврале в Душанбе с моста сбросилась 18-летняя девушка. Ее тело было найдено спасателями через сутки, 24 февраля.

В 2016 году в Таджикистане было зарегистрировано 327 случаев самоубийства или попыток к суициду. На такой шаг пошли 159 мужчин, 168 женщин и 55 несовершеннолетних.

В 2015 году общее количество суицидов или суицидальных попыток достигало 624 (в 2014 году — 550).

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