Deputies of the Majlisi Namoyandagon (Tajikistan’s lower house of parliament) today endorsed amendments offered to the country’ law on legal status of a member of the Majlisi Milli and a deputy of the Majlisi Namoyandagon.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд